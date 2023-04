Loistl setzt auf die eigenen Pullacher Stärken

Von: Umberto Savignano

Teilen

Als der SV Pullach im Hinspiel gegen den Kirchheimer SC auf dem heimischen Kunstrasen mit 0:6 baden ging, war Vinzenz Loistl weit weg in Singapur. Aber auch so weiß der neue Cheftrainer der Raben, welcher Brocken da heute (19.30 Uhr) auf seine Truppe wartet. Immerhin zählen die Kirchheimer zu den wenigen Teams, die keine Abstiegssorgen mehr haben, als Tabellendritter sind sie sogar im Aufstiegsrennen noch voll dabei.

Das liegt nicht zuletzt an Korbinian Vollmann: Wenn der zu seinen Wurzeln zurückgekehrte 29-jährige Ex-Profi (TSV 1860, Rostock, Sandhausen) dabei war, ging es meist gut aus. In 18 Einsätzen traf er neunmal und auch am Kantersieg in Pullach war er mit einem Tor und drei Vorlagen wesentlich beteiligt. Unabhängig von Vollmanns Mitwirken setzt Loistl auf einen selbstbewussten Auftritt seines Teams: „Kirchheim schielt noch auf die Relegation, das ist sicher eine gute Mannschaft. Aber ich bin ein Fan davon, nicht so sehr auf den Gegner einzugehen, sondern sich auf die eigenen Stärken zu besinnen.“