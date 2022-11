Wegen WM in Katar: Holger Badstuber übernimmt Trainerjob von Matthäus

Von: Sebastian Isbaner

Lothar Matthäus als Trainer der E-Junioren des TSV Grünwald © IMAGO

Lothar Matthäus will beim TSV Grünwald früh den Siegeswillen entfachen. Während seiner Abstinenz in Katar hat er demnach die richtige Aushilfe parat.

Grünwald - Seit dieser Saison ist Ex-Bayern-Profi und Weltmeister von 1990 Lothar Matthäus Trainer der E-Junioren des TSV Grünwald. Dort will er seine Erfahrung und Expertise an die nächste Generation im Fußball weitergeben. Der 61-Jährige verlangt seinen Schützlingen im jungen Alter schon Einiges ab.

Lothar Matthäus: Ehrgeiz beim TSV Grünwald - Ex-Bayern-Profi mit „Bayern-DNA“ in der E-Jugend

„Wenn ich die E-Jugend in Grünwald trainiere, dann will ich auch jedes Spiel gewinnen. Neun Spiele, neun Siege bisher. Ich bin aber auch unzufrieden. Heute haben wir unser letztes Punktspiel gehabt, 14:0 gewonnen. Da sage ich, wir müssen 25:0 gewinnen, weil wir sehr viele Chancen gehabt haben“, sagt der einstige Welt-Fußballer am vergangenen Sonntag in der Fußball-Talk-Show „Sky 90“.

„Wenn du einmal bei Bayern München gespielt hast, wirst du diese DNA auch nicht los“

Der Grund für seinen Ehrgeiz und Siegeswillen, auch schon bei den E-Junioren, ist für Matthäus eindeutig. Die Bayern-DNA. „Erfolge werden genossen, aber es wird danach hart gearbeitet um die Erfolge zu wiederholen. Das ist die DNA von Bayern München. Wenn du einmal bei Bayern München gespielt hast, wirst du diese DNA auch nicht los“, sagt der 61-Jährige. Matthäus trug von 1985-1988 und von 1992-2000 das Trikot des Deutschen Rekordmeisters.

In den kommenden Wochen wird Matthäus allerdings nicht mehr aktiv bei den E-Junioren des TSV Grünwald dabei sein. Der TV-Experte wird bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar als Experte fungieren. Eine passende Vertretung hat der 150-fache Nationalspieler für den DFB bereits gefunden.

TSV Grünwald: Während Abstinenz in Katar - Lothar Matthäus beruft Holger Badstuber als Aushilfe

Auch diese stammt ebenfalls aus der Schule des FC Bayern München: Holger Badstuber. „Er sagte mir, er will ins Trainergeschäft einsteigen. Ich meinte dann: Holger, es ist ganz gut mal unten anzufangen. E-Jugend Grünwald. Wenn ich nach Katar muss für fünf Wochen, kannst du die Mannschaft übernehmen und mal reinschnuppern“, so Matthäus über die Wahl seiner Aushilfe beim TSV Grünwald.

Holger Badstuber spielte von 2009 bis 2017 bei den Bayern, ehe er den Verein in Richtung VfB Stuttgart verließ. Mittlerweile hat der heute 33-Jährige seine Karriere beendet, auch aufgrund seiner Verletzungs-Miseren. Bei den E-Junioren von Lothar Matthäus kann er sich nun auf sein kommendes Ziel als Trainer vorbereiten. (Sebastian Isbaner)