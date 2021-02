Ludwig Trifellner im Live-Interview: Was kommt nach dem VfR Garching?

Ex-Sportdirektor im Live-Interview

Seit 2018 war Ludwig Trifellner Sportdirektor beim VfR Garching. Jetzt ist er von seinem Posten zurückgetreten. Wir sprechen mit dem 62-Jährigen über das Aus und die Zukunft.

München - Die Corona Pandemie hat den Fußball schwer gebeutelt. Auch der VfR Garching steht vor einer ungewissen Zukunft. Sportdirektor Ludwig Trifellner gab auch aus diesem Grund seinen Posten beim Regionalligisten auf.

Ludwig Trifellner LIVE: Wie geht es beim VfR Garching weiter?

Zur Saison 2018/19 hatte er diese Aufgabe übernommen und mit viel Leidenschaft ausgefüllt. Zwischendurch gab der langjährige Torwart sogar den Interimscoach. Jetzt ist für ihn Schluss in Garching.

Was war für Trifellner am Ende der ausschlaggebende Punkt aufzuhören? Wie steht es um die Zukunft beim VfR Garching? Kehrt der ehemalige Sportdirektor nochmal in den Fußball zurück? Ludwig Trifellner wird es uns am Mittwoch um 15.30 Uhr im Live-Interview mit Fussball Vorort/FuPa Oberbayern verraten.