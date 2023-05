Lukas Riglewski schreibt beim SV Heimstetten Vereinsgeschichte

Von: Patrik Stäbler

Heimstetten ist mein Verein, und hier möchte ich bleiben. Lukas Riglewski Torschütze vom Dienst: Lukas Riglewski jagt bereits den nächsten Vereinsrekord beim SVH – noch hält ihn Trainer Christoph Schmitt. © Stäbler

Dass Lukas Riglewski Vereinsgeschichte geschrieben hat, ist ihm selbst erst mal gar nicht bewusst gewesen. „Nach dem Spiel gegen Nürnberg“, erzählt der Kapitän des Regionalligisten SV Heimstetten, „ist jemand zu mir hergekommen und hat mir erzählt, dass ich Orhan überholt habe.“

Heimstetten – ist Orhan Akkurt, der von 2011 bis 2012 sowie von 2015 bis 2018 insgesamt 136 Treffer für den SVH erzielte. Diesen Vereinsrekord hat Lukas Riglewski durch sein Tor beim 1:1 in Nürnberg geknackt. Und als wäre das nicht genug, legte er nun beim 3:3 gegen Pipinsried noch einen Doppelpack nach. Stolze 139 Mal hat der 29-Jährige in 273 Spielen für Heimstetten eingenetzt. Und seit er 2015 nach zwei Jahren in Dachau zum SVH zurückgekehrt ist, hat Riglewski in allen sieben Spielzeiten eine zweistellige Torezahl erzielt - aktuell liegt er schon wieder bei zwölf Saisontreffern.

„Mich freut diese Statistik natürlich“, sagt der Stürmer. „Und ich bin ja noch relativ jung. Deshalb hoffe ich, dass da noch ein paar Tore dazukommen.“ Die Voraussetzung hierfür hat Riglewski erst kürzlich geschaffen, indem er seinen im Sommer auslaufenden Vertrag in Heimstetten um zwei Jahre verlängert hat - trotz des feststehenden Abstiegs in die Bayernliga.

„Es gab ein paar interessante Angebote von anderen Vereinen“, sagt der Angreifer. „Aber ich habe mich dazu entschieden nicht wegzulaufen. Heimstetten ist mein Verein, und hier möchte ich bleiben.“ Zumal er nächste Saison dazu beitragen wolle, dass seine Mannschaft „wieder ihr wahres Gesicht zeigt“, wie es Riglewski formuliert - anders als über weite Strecken dieser Spielzeit. „Auch ich habe nicht meine beste Saison gespielt und war zu unkonstant“, gibt sich der in Kirchheim lebende Stürmer selbstkritisch - trotz seiner Treffer, die ihn zum besten Heimstettner Torschützen aller Zeiten gemacht haben.

Und schon bald könnte noch ein weiterer Rekord hinzukommen. Denn aktuell fehlen dem Kapitän nur noch neun Partien, um den Fußballer mit den meisten Pflichtspielen für den SVH zu überholen. Dieser hat es jedoch selbst in der Hand, wie schnell ihm Lukas Riglewski seine Bestmarke abjagen wird. Denn mit 281 Partien für Heimstetten ist der derzeitige Rekordhalter Christoph Schmitt – mithin der aktuelle Trainer beim SVH.