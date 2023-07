„Die Kluft geht immer weiter auseinander“: Manni Schwabl über die Bedeutung des Amateurfußballs

Von: Rudi Stallein

Wenn es um sein Lieblingsthema Amateurfußball geht, nimmt Manni Schwabl kein Blatt vor den Mund. Foto: rst © rst

Die kleinen Amateurvereine liegen Manfred „Manni“ Schwabl besonders am Herzen. „Das ist die Wurzel des Fußballs“, sagt der Ex-Profi und heutige Präsident der Spielvereinigung Unterhaching.

Egling – „Ohne breite Basis kommt keine gute Spitze zustande, das gilt nicht nur für den Fußball“, meint der bodenständige Holzkirchner am Rande des Freundschaftsspiels der Spielvereinigung zum 75-jährigen Bestehen der SF Egling.

Jedes Jahr bestreitet der Drittliga-Aufsteiger in der Regel drei Spiele für einen guten Zweck in der Region, um den Amateurfußball zu unterstützen. Im Festzelt plauderte Schwabl gut gelaunt über den deutschen Fußball im Allgemeinen und seine Begegnungen mit den Sportfreunden im Speziellen.

Manni Schwabl über seine Erinnerungen an Egling:

„Ich kann mich an Egling noch gut erinnern, als kleiner Bua habe ich hier mit Holzkirchen gespielt. Da war der Platz noch an der Wolfratshauser Straße, das war so 1975/76. Und wir haben immer schlecht ausgesehen. Aber nicht, weil die anderen besser waren. Wir sind immer über Otterfing, Sauerlach gefahren, das war so kurvig, dass viele gesagt haben, uns ist schlecht. Egling war immer das schwierigste Auswärtsspiel, das wir gehabt haben. Wir haben gefühlt fast immer verloren. Trotzdem habe ich gute Erinnerungen an Egling.“

… über seine Begeisterung für den Amateurfußball:

„Das ist mein Lieblingsthema. Man muss einfach den Hut ziehen davor, was in den Vereinen geleistet wird. Da kann man nur danke sagen im Namen der Jugendlichen. Wenn die Vereine aussterben, dann kann man den Planeten wirklich irgendwann mal abmelden und auf’d Seiten tun. Mich ärgert einfach wahnsinnig, dass die da ganz oben überhaupt nicht runterschauen, dahin wo es richtig weh tut. Das ist in der Politik nicht anders als im Fußball. Ich sage, die Kluft geht immer weiter auseinander, und das regt mich einfach brutal auf. Denn ohne die Basis wird’s auch den Leistungssport nicht mehr lange geben.“

… über die Zustände im deutschen Profi-Fußball:

„Ich glaube, dass wir erst am Anfang der Katastrophe stehen. Weil, wenn man die Entwicklung der U-Mannschaften anschaut… da ist mir schon einmal der Kragen geplatzt. Ich habe gesagt, irgendwann san mia hinter Österreich im Fußball, da haben sie mich alle ausgelacht, aber genauso ist es gekommen.“

… über die Hachinger Philosophie:

„Wir werden definitiv nicht den Kontakt zur Basis verlieren. Wir werden immer runterschauen, wir werden demütig bleiben. Ich muss ganz ehrlich sagen: Lieber spiele ich mit eigenen Leuten in der Regionalliga oder in der dritten Liga, bevor ich mit lauter Fremden in der zweiten Bundesliga spiele, wobei das wirtschaftlich sinnvoller wäre. Aber wir ziehen das durch.“

Aufgezeichnet von Rudi Stallein