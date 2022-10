Profis aus Miesbach: Markus Schwabl gibt Comeback - Green und Mrowca verlieren

Markus Schwabl ist zurück bei Haching. © Sven Leifer

Für die Profis aus dem Landkreis Miesbach verlief das sportliche Wochenende von der Bundesliga bis zur Regionalliga Bayern unterschiedlich. Wir geben einen Überblick.

Landkreis – Markus Schwabls Leidenszeit ist vorüber: Beim 1:1 der SpVgg Unterhaching beim TSV Rain/Lech in der Regionalliga feierte der Holzkirchner sein Comeback nach langer Verletzungspause. Schwabl wurde in der 78. Minute für Dennis Waidner eingewechselt. Einen Rückschlag musste dagegen der Haushamer Sebastian Mrwoca mit dem SV Wehen Wiesbaden hinnehmen.

Im Verfolgerduell verlor der SVWW bei 1860 München mit 1:3, Mrowca spielte durch und fällt mit Wiesbaden auf den vierten Tabellenplatz der 3. Liga zurück.

In der 2. Bundesliga stand Julian Green erneut in der Startaufstellung der SpVgg Greuther Fürth – allerdings ohne größere Spuren zu hinterlassen. Bei der 1:3-Niederlage in Heidenheim gab der Miesbacher zwei Torschüsse ab, blieb aber zum Seitenwechsel in der Kabine.

90 Minuten auf der Bank saßen in der Bundesliga der Hohendilchinger Torhüter Michael Zetterer bei der 0:2-Niederlage des SV Werder Bremen beim SC Freiburg und Rechtsverteidiger Kilian Fischer aus Weyarn beim 2:2 des VfL Wolfsburg bei Bayer Leverkusen. (ses)