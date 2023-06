„Wir sind absolut nicht chancenlos“

Von: Robert Gasser

Erst vor einer guten Woche durften die Fans der SpVgg Unterhaching den Aufstieg in die 3. Liga feiern. Und schon bald wartet mit dem Pokalspiel gegen den FC Augsburg das nächste sportliche Highlight. © Robert Gasser

SpVgg Unterhaching freut sich über das Pokallos FC Augsburg – Gespielt wird Mitte August.

Unterhaching – Die Partien der 1. DFB-Pokal-Hauptrunde 2023/24 stehen fest. Drittliga-Aufsteiger SpVgg Unterhaching empfängt dabei im heimischen Sportpark den Bundesligisten FC Augsburg. „Das ist ein absolutes Traumlos für die bayerischen Fußballfans“, schwärmt Unterhachings Präsident Manfred Schwabl. „Das ist ein Topduell mit interessanter Historie und für uns nach dem Aufstieg ganz klar das nächste Highlight. Dazu noch das Treffen mit meinem ehemaligen Mitspieler Stefan Reuter. Das wird sicher ein toller Fußballtag mit viel positiver Stimmung.“ Die SpVgg Unterhaching nimmt erstmals seit der Saison 2017/18 wieder am DFB-Pokal teil.

Bayerns Toto-Pokalsieger FV Illertissen blieb das ganz große Los dagegen verwehrt. Die Schwaben bekommen es mit Zweitligist Fortuna Düsseldorf zu tun. „Klar, das Traumlos ist es nicht geworden. Aber in Düsseldorf kommt ein renommierter und ambitionierter Verein zu uns zu Gast. Die Fortuna will sicher in der nächsten Saison um den Aufstieg in die 1. Bundesliga mitspielen. Wir werden versuchen, uns teuer zu verkaufen. Eine kleine Chance gibt es immer. Wir haben in der Vergangenheit ja auch schon einmal Werder Bremen in die Verlängerung gezwungen“, sagt FVI-Abteilungsleiter Hermann Schiller zum Los, das ihnen Stabhochspringerin Sarah Vogel bei der Auslosung im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund bescherte.

Die erste Runde ist für den 11. bis 14. August terminiert, die genauen Termine stehen noch nicht fest. Das Spiel des Deutschen Meisters FC Bayern bei Preußen Münster findet wegen des zeitgleich ausgetragenen Finale um den deutschen Supercup zwischen den Bayern und Pokalsieger RB Leipzig erst Ende September statt.

Der größte Pokal-Erfolg der Spielvereinigung war bisher 2002/03 der Einzug ins Viertelfinale. Dort scheiterte der damalige Zweitligist nur knapp im Elfmeterschießen an Bayer Leverkusen.

„Mit dem FC Augsburg kommt ein absoluter Top-Gegner zu uns. Seit 2011 haben sie sich in der Bundesliga etabliert und wir freuen uns sehr auf diese Herausforderung. Es wird nach der Meisterschaft und dem Aufstieg in die 3. Liga ein weiteres Highlight für die gesamte Haching-Familie“, sagte Manni Schabl. Verteidiger Markus Schwabl fügt hinzu: „Ich muss ehrlich sagen, dass ich mich schon gefreut habe. Es gibt einige Verbindungen zwischen Haching und Augsburg. Das wird nach dem Spiel gegen Cottbus das nächste Highlight mit einer super Kulisse. Und ich denke absolut nicht, dass wir chancenlos sind!“