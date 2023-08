Markus Schwabl wirft mit der SpVgg Unterhaching den Bundesligisten FC Augsburg aus dem Pokal

Mit vollem Einsatz in die zweite Runde: Markus Schwabl (l.), hier im Duell mit Augsburgs Niklas Dorsch, schaffte mit Haching die große Überraschung. Foto: Sven Hoppe/DPA © Sven Hoppe/DPA

Überraschung geglückt. In der ersten Runde des DFB-Pokal konnte Drittligist SpVgg Unterhaching den FC Augsburg aus dem Wettbewerb werfen.

Holzkirchen/Unterhaching – Ein bisschen angekratzt war die Stimme von Markus Schwabl am Montagmittag schon noch. „Weil ich auf dem Platz so viel geschrien habe“, versichert der Rechtsverteidiger der Spielvereinigung Unterhaching, die am Sonntagnachmittag überraschend den Bundesligisten FC Augsburg aus dem DFB-Pokal kegelte. Und das als Aufsteiger in die dritte Liga. „Wir sind natürlich schon ins Spiel gegangen und haben uns was ausgerechnet“, erzählt der Holzkirchner.

Zuletzt war die SpVgg Unterhaching vor sechs Jahren im Pokal vertreten und damals in der ersten Runde mit 0:4 gegen Heidenheim ausgeschieden. Da lief es im bayerischen Derby gegen den FCA deutlich besser. Schwabl leitete das 1:0 durch Mathias Fetsch mit ein und stand die gesamten 90 Minuten auf dem Feld. In der Nachspielzeit sorgte Boipelo Mashigo nach einem Konter für die Entscheidung. „Gegen einen Bundesligisten kannst du natürlich nicht gar nichts zulassen. Wir hatten aber auch unsere Chancen. Der Sieg war nicht unverdient“, sagt Schwabl. Hinzu kommt die kürzlich gefeierte Meisterschaft in der Regionalliga und der Aufstieg über die Relegation. Zum Saisonauftakt in der dritten Liga holten die Hachinger auswärts bei Absteiger Regensburg einen Punkt. „Ich habe schon das Gefühl, dass in Haching wieder was entsteht“, schwärmt Schwabl.

All das stellt der Verein aus der Münchner Vorstadt mit kleinen Mitteln auf die Beine. Mit nur einem ausgeliehenen Neuzugang und einem stark verjüngten Kader geht der erst 34 Jahre alte Trainer Marc Unterberger in die Saison 2023/24. Er übernahm von Trainerneuling Sandro Wagner, der die Mannschaft in die dritte Liga geführt hat.

An der Kaderverjüngung und der Ausrichtung im Verein ist seit einem guten halben Jahr auch Markus Schwabl beteiligt. Denn er erfüllt in Doppelfunktion neben seiner Spielertätigkeit auch den Job des Sportlichen Leiters bei der Spielvereinigung. „Ich habe mich supergut eingefunden, aber die Arbeitsbelastung hat sich verdreifacht“, berichtet der 32-Jährige. „Es ist total schön, für meinen Herzensverein mehr Verantwortung zu übernehmen.“ Da kommt die Pokal-Überraschung gerade recht. „Die Aufmerksamkeit, die Haching im Fußball gerade bekommt, ist mehr Wert als die zusätzlichen Einnahmen“, meint Schwabl.

Für die zweite Pokalrunde hat er keinen bestimmten Wunschgegner. „Natürlich wären Bayern oder Dortmund ein absolutes Highlight, aber da hast du halt dann gar keine Chance. Ich würde mir auch gerne zumindest 20 Prozent Chance ausrechnen.“ Und dass seine Stimme vielleicht doch nicht nur vom Spiel angeschlagen ist, kommt am Ende des Gesprächs doch durch. Bis in die Nacht habe die Mannschaft noch gemeinsam mit den Fans im Biergarten am Sportpark Unterhaching gefeiert. (Michael Eham)