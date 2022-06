Max Beierbeck: „Das Ziel war, aufzuhören, wenn ich noch erhobenen Hauptes gehen kann“

Abgang erhobenen Hauptes: Max Beierbeck (36), langjähriger Kapitän bei den SF Egling-Straßlach, verlässt den Platz nach 555 Einsätzen im Eglinger Trikot – bitter ist allerdings die 0:6-Klatsche zum Abschied. Fotos: Rudi Stallen (2) © Rudi Stallen (2)

Max Beierbeck wird nächste Saison nicht mehr für SF Egling-Straßlach auflaufen. Dr ehemaliger Kapitän hängt die Fußballschuhe nach 555 Spielen an den Nagel.

Egling - Irgendwann ist es mal gut. Nach exakt 555 Spielen, in denen er 217 Tore erzielte, beendete Max Beierbeck (36) seine aktive Karriere in der ersten Mannschaft der Sportfreunde Egling-Straßlach. „Das Ziel war, aufzuhören, wenn ich noch erhobenen Hauptes gehen kann. Und nicht erst, wenn jeder sich fragt, was der Typ noch in der Mannschaft macht“, erklärt der langjährige Kapitän und Familienvater von zwei kleinen Kindern, der vereinsintern bereits vor fünf Wochen seinen Rückzug angekündigt hatte.

Die körperliche Regeneration dauere inzwischen zu lange, Knie und Rücken machten immer häufiger Probleme. „Ich wollte in guter Erinnerung bleiben“, sagt er und ergänzt mit leicht gequältem Lächeln: „Das ist nicht ganz gelungen.“ Denn sein letzter Auftritt im Eglinger Dress besiegelte mit der 0-6-Niederlage in der Relegation gegen den SV Eurasburg-Beuerberg den Abstieg in die A-Klasse.

„Als ich den Entschluss bekannt gegeben habe, hatte ich noch gehofft, dass die Saison gut ausgeht. Schlechter hätte ich mir den Abschied nicht ausmalen können“, sagt Beierbeck. „Aber wenigstens sind mir bis zuletzt große Verletzungen erspart geblieben.“ (Rudi Stallein)