Max Lamby unterschreibt Profi-Vertrag bei der SpVgg Unterhaching

Von: Robert Gasser

Max Lamby hat seinen seinen ersten Profi-Vertrag bei der SpVgg Unterhaching unterschrieben.

Der 19-Jährige und die Spielvereinigung haben sich auf einen Kontrakt bis 2024 geeinigt. Lamby durchlief in den vergangenen Jahren die gesamte Jugendabteilung der Vorstädter. In der vergangenen Spielzeit stieg der Verteidiger unter dem damaligen Cheftrainer Sandro Wagner in die U19-Bundesliga auf, und auch in dieser Saison ist Lamby noch für die A-Junioren spielberechtigt, kam aber bereits sieben Mal für die erste Mannschaft in der Regionalliga Bayern unter Wagner zum Einsatz.

Max Lamby: „Ich bin dankbar für diese Möglichkeit. Ich möchte mich hier im Verein stetig weiterentwickeln und so oft wie möglich bei den Profis spielen. Dafür werde ich hart arbeiten und alles geben.“ Hachings Cheftrainer Sandro Wagner ist ebenfalls zufrieden: „Max ist ein guter Junge mit viel fußballerischem Potenzial. Es freut mich, dass er seinen ersten Profivertrag unterschrieben hat und wir so weiter mit ihm planen können.“