Mayer-Comeback bei 4:1-Sieg der Deisenhofner U23

Von: Umberto Savignano

Einen überraschend klaren 4:1 (2:0)-Heimsieg feierte die U23 des FC Deisenhofen gegen den 1. FC Penzberg. Dabei profitierten die Blauhemden in der ersten Halbzeit von groben Schnitzern der Gäste, die sie allerdings durch energisches Pressing auch provozierten. So lief Noah Kotb beim 1:0 Penzbergs Torwart Daniel Baltzer an und luchste ihm den Ball ab (11.

). Beim 2:0 setzten die Blauhemden einen Innenverteidiger unter Druck, nach Balleroberung und Querpass schob Jonas Herrmann ein (39.). Weitere Patzer der Gäste konnten die Deisenhofner nicht nutzen.

Und so wurde es im zweiten Durchgang noch einmal spannend, wenn auch nur für ganz kurze Zeit: Andreas Schneeweiß markierte den 2:1-Anschluss (66.). Nur sieben Minuten später stellten die Hausherren durch eine Co-Produktion von zwei frischen Kräften den alten Abstand wieder her: Der gerade mal eine Minute vorher eingewechselte Thomas Karl traf auf Vorarbeit von Martin Mayer, der sechs Minuten zuvor gekommen war (73.). Der 36-jährige Mayer war nach der vergangenen Saison aus dem Bayernligateam zurückgetreten, ließ sich angesichts einiger Personalsorgen aber leicht zu einem Comeback in der Reserve überreden, wie FCD-Manager Thomas Werth verriet: „Er hat sofort zugesagt.“

Uli Ngeukeu sorgte aus der Distanz für das 4:1 und damit einen unerwartet deutlichen Sieg der Deisenhofner U23 ohne Unterstützung durch etablierte Bayernligakräfte. „Es wundert mich ein bisschen, denn Penzberg ist für mich schon eine der vermeintlich besseren Mannschaften in der Liga. Aber es ist natürlich perfekt. So kann es weitergehen“, freute sich Werth. um

FC Deisenhofen – 1. FC Penzberg 4:1 (2:0)

FC Deisenhofen U23: Oswald - Lo Re (72. Karl), Günther (64. Huber/83. Vollmer), Cosic, Wohlmann (46. Jungkunz), Schuh, Geigenberger, Herrmann (67. Mayer), Kotb (83. Vollmer), Ngeukeu, Schütz Tore: 1:0 Kotb (11.), 2:0 Herrmann (39.), 2:1 Schneeweiß (66.), 3:1 Karl (73.), 4:1 Ngeukeu (83.)