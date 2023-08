„Mehr Biss im Strafraum“ – Trainer des FC Aschheim Vincenzo Contento erwartet Kaltschnäuzigkeit

Von: Guido Verstegen

Der FC Aschheim will den zweiten Dreier einfahren © Gerald Förtsch

Fußball-Bezirksligist FC Aschheim will da weitermachen, wo er beim Auftakt aufgehört hat. Und beim TSV Rohrbach seinen zweiten Dreier einfahren.

Aschheim – Der erste Schritt ist getan, drei Punkte sind im Sack – doch die Saison ist noch lang. Das weiß auch FCA-Trainer Vincenzo Contento, der nach einer guten Trainingswoche volle Konzentration auf den nächsten Gegner einfordert: „Rohrbach ist so ein bisschen unser Angstgegner. Eine sehr robuste, zweikampfstarke Mannschaft, die daheim auf ihre Zuschauer zählen kann.“

Der Vorjahres-Elfte unterlag zum Auftakt beim BC Attaching mit 0:1 ist so bereits in Zugzwang. Der Bezirksliga-Dino – die Elf geht in der Gruppe Nord in ihre zehnte Spielzeit in Serie – ist dabei daheim noch ohne Niederlage gegen den FCA. In der vergangenen Saison gewannen die Rohrbacher durch einen späten Treffer mit 1:0.

Trainer Contento erinnert sich daher lieber an den 4:1-Sieg im Hinspiel, als Alpay Özgül drei Treffer gelangen. Da zeigten die Aschheimer genau jene Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Tor, die er trotz des 3:0-Erfolges über SK Srbija am ersten Spieltag vermisst hatte: „Wir brauchen einfach mehr Biss im Strafraum.“

In Sachen Personal wird sich beim Tabellenführer für die Partie am Samstag (14.30 Uhr) nicht viel ändern. Marko Tomicic, Teeo Pejazic und Vanja Vranjes weilen weiterhin im Urlaub, und nur hinter dem Einsatz von Diego Contento steht noch ein Fragezeichen: „Es ist noch nicht ganz klar, ob und wann er in Urlaub fährt.“ (guv)