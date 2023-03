Mehr Topspiel geht nicht

Von: Robert M. Frank

Der zweikampfstarke Hachinger Manuel Stiefler ist gegen Würzburg wieder dabei. © Robert Brouczek

Fußball-Regionalliga: Spitzenreiter SpVgg Unterhaching empfängt den Tabellenzweiten aus Würzburg.

Unterhaching – Erster gegen Zweiter, beste Abwehr gegen den besten Angriff der Liga, Livespiel im TV – und zwei Top-Teams der Regionalliga Bayern, die sich im Spitzenspiel aus ihrem Formtief herausschießen und im Rennen um die Meisterschaft eine Vorentscheidung erzielen können. Das Live im Bayerischen Rundfunk übertragene Spitzenspiel zwischen dem Tabellenführer SpVgg Unterhaching und seinem ärgsten Verfolger Würzburger Kickers an diesem Samstag (16 Uhr) im Unterhachinger Sportpark verspricht von den Rahmenbedingungen eine Menge Portion Brisanz.

Es könnte zumindest für die Hachinger ein vorentscheidendes Spiel im Kampf um Platz eins in der Regionalliga Bayern werden, die in der Tabelle vier Punkten vor den Kickers liegen. „Wir haben uns gut auf Würzburg vorbereitet und werden alles dafür tun, drei Punkte bei uns in Haching zu behalten“, beschreibt Hachings Co-Trainer Thomas Kasparetti die Situation vor dem Duell. Wer derzeit bessere Chancen für einen Erfolg im bayerischen Derby hat, lässt sich im Vorfeld derzeit aus sportlicher Sicht schwieriger denn je einschätzen.

Beide Teams konnten ihre starken Leistungen aus der Vorrunde bis dato nach der Winterpause noch nicht bestätigen. Haching gewann in drei Spielen erst einmal, die Unterfranken um den Ex-Hachinger Abwehrspieler Felix Göttlicher sogar noch kein einziges Mal.

Fakt ist, dass Haching die beste Defensive besitzt (24 Gegentore) und auf die offensivstärkste Mannschaft der Liga (75 Tore) rund um ihren Top-Torjäger Saliou Sané (16 Treffer) trifft. Die Mainfranken, die für die Partie auf die vier Rückkehrer Daniel Hägele (Innenverteidigung), Thomas Haas und Tim Littmann (beide Außenverteidiger) und Dominik Meisel (Mittelfeld) bauen, kämpfen allerdings ebenso wie die Hachinger mit Problemen auf und abseits des Platzes. Beide Teams haben vor allem mit einer prekären Finanzsituation zu tun. Während Haching jüngst der Bezahlung der vergangenen drei Gehälter nicht fristgerecht nachkommen konnte, knirscht es in Würzburg nach einem Gesellschafterwechsel in der Winterpause hinter den Kulissen. Auch hier wurde nach einer abgewandten Insolvenz ein Sparkurs angeordnet, der anders als bei der SpVgg auch eine Aufgabe des eigenen Nachwuchsleistungszentrums vorsieht. Ein Sieg im Spitzenspiel könnte für eine Mannschaft zu einer Art Befreiungsschlag im Aufstiegsrennen werden.

Aus personeller Sicht sieht es dabei für die Hachinger Mannschaft von Cheftrainer Sandro Wagner gut aus. Es fehlen zwar weiterhin die verletzten Stammspieler Maurice Krattenmacher, Maximilian Welzmüller und Ben Westermeier. Dafür verstärkt die Mittelfeldzentrale der zuletzt rotgesperrt fehlende Manuel Stiefler, der in den vergangenen zwei Partien als zweikampfstarker Spieler schmerzlich vermisst wurde.

SpVgg Unterhaching: Vollath - Schwabl, Pisot, J. Welzmüller, Ehlich - Anspach, Stiefler, Anspach, Skarlatidis - Hobsch, Fetsch