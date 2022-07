Fortuna Unterhaching: Meister im ersten Jahr

Von: Robert Gasser

Verschworene Gemeinschaft: die U11-Fußballerinnen von Fortuna Unterhaching mit ihrer Trainerin Alexa Neuhierl. © Fortuna

Mädchen von Fortuna Unterhaching leben sich im Fußball aus.

Unterhaching – Für all ihren Trainingsfleiß haben sich die U11-Fußballerinnen von Fortuna Unterhaching mit dem Meistertitel in ihrer Gruppe belohnt. „Die Mädchen sind sehr, sehr ehrgeizig“, erzählt Fortuna-Trainerin Alexa Neuhierl und nennt damit das Erfolgsrezept des jungen Teams, das erst seit einem Jahr zusammenspielt – also gleich im ersten Jahr den maximalen sportlichen Erfolg einfuhr.

Einige der Mädchen haben vorher mit Buben gespielt, einige hatten nur wenig Erfahrung im Fußball. Doch eines hat die Unterhachinger Mannschaft von Anfang an geeint – die Freude am Fußball und die Lust am Gewinnen.

Zwei Trainingseinheiten mit Alexa Neuhierl stehen pro Woche auf dem Programm. Das ist der jungen Truppe, zu der auch jüngere Spielerinnen gehören – teilweise wären sie sogar noch für die U9 spielberechtigt – zu wenig. Und so treffen sich die jungen Fußballerinnen, die auch außerhalb des Platzes befreundet sind, auch neben den offiziellen Trainingseinheiten des Vereins regelmäßig zum Fußballspielen.

Das sei wohl das Geheimnis des Erfolgs der Mannschaft, glaubt Alexa Neuhierl. „Die Mädchen haben den Fußball voll ausgelebt – auch über den Platz hinaus.“ Und so haben die Spielerinnen, die fußballerisch schon etwas weiter sind, ihren Mitspielerinnen immer wieder Tipps gegeben. Und das alles mündete im Meistertitel.

In der kommenden Saison, die im September beginnt, tritt das erfolgreiche Team – übrigens das erste und bislang auch einzige Mädchen-Team bei Fortuna Unterhaching – in der Altersklasse U13 an, auch da wieder mit einigen wesentlich jüngeren Spielerinnen. Ihr Teamgeist wird ihnen auch da wieder helfen.