SpVgg Unterhaching: Mentale Stärke als großes Plus

Von: Robert M. Frank

Höhenvorteil: Matthias Fetsch erobert den Ball vor 2300 Zuschauern. © Robert Brouczek

Unterhaching – Die Euphorie nach dem 1:0-Arbeitssieg am Freitagabend gegen die SpVgg Greuther Fürth II schwappte besonders nach dem Schlusspfiff über. Die zahlreich eingeladenen Kinder durften nach der Partie im Unterhachinger Sportpark vor einer großen Kulisse von 2300 Zuschauern über das Spielfeld flitzen und auf dem Rasen zusammen mit der Mannschaft vor dem Hachinger Fanblock jubeln. Und das Team feierte im Anschluss kräftig in der Umkleidekabine mit lauter Musik, bis die Lautsprecherboxen versagten.

Die erfreulichste Nachricht aus Sicht des Tabellenführers der Regionalliga erfolgte dabei erst einen Tag darauf. Denn Verfolger Würzburger Kickers verlor seine Partie am Samstag gegen die DJK Vilzing überraschend mit 2:3. Damit liegt die SpVgg in der Tabelle fünf Punkte vor den Unterfranken an der Spitze.

Wir haben gewusst, dass es ein zähes Spiel wird und dass wir viel Geduld brauchen werden.

Auch das Spiel förderte erfreuliche Entwicklungen im Team von Sandro Wagner zutage. Im Vergleich zur jüngsten 1:2-Derbyniederlage beim FC Bayern II stellten sich die Hachinger diesmal geduldiger an. „Wir haben gewusst, dass es ein zähes Spiel wird und dass wir viel Geduld brauchen werden“, sagt Innenverteidiger David Pisot. Im Spielaufbau unterlief der SpVgg zwar erneut der eine oder andere Fehler. Aber diesmal marschierte die Mannschaft gegen die auf Konter bedachten Fürther nicht wie zuletzt blindlings nach vorne. Wenngleich die Gäste kurz vor Schluss doch noch eine gute Chance zum Ausgleich bekommen hatten, wertete der gut aufgelegte Mittelfeldspieler Simon Skarlatidis die Leistung als Fortschritt gegenüber der bitteren Derby-Pleite in der Nachspielzeit am Spieltag zuvor. „Man muss die richtigen Lehren daraus ziehen, dann ist man viel stärker danach“, sagt der 31-Jährige.

Tatsächlich scheint vor allem die mentale Stärke derzeit ein großes Plus im Hachinger Team zu sein. In den turbulenten letzten Wochen waren einigen Spielern und Mitarbeitern wegen einer Liquiditätslücke des Vereins zwei Monatsgehälter bis Ende Februar nicht überwiesen worden (wir berichteten). Nachdem die Gehälter zuletzt eintrafen, scheint dieses Thema zumindest im Kreise der Mannschaft vom Tisch zu sein. „Wir konzentrieren uns voll auf die Mannschaft“, wiegelt Pisot ab. Auch der leidgeplagte Skarlatidis pflichtet seinem Mitspieler bei. In seiner Karriere habe der 31-Jährige eine ähnlich prekäre Finanzsituation wie zum Beispiel bei seiner vergangenen Station in Kaiserslautern schon einmal durchgemacht. Hier helfe vor allem der Teamwork-Gedanke als Motivation für die Spieler. „Wir wollen gemeinsam ein Ziel erreichen“, sagt Skarlatidis. Mit dem Arbeitssieg und Würzburgs Patzer rückt dieses Ziel immer näher. (ROBERT M. FRANK)