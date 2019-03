Michael Kain bleibtdie tragische Figur

von Nico Bauer schließen

Die Leistung im ersten Spiel war richtig gut, aber der fiese Abstand zum rettenden Ufer beträgt weiter acht Punkte für den FC Unterföhring. Und zum ersten Heimspiel nach der Winterpause kommt am Samstag (14 Uhr) mit DJK Vilzing das Team der Stunde.

Unterföhring – Die Niederbayern haben sich nach einem missglückten Saisonstart gefangen und in der ersten Runde nach der Weihnachtspause nun drei Ausrufezeichen gesetzt. Selbst ersatzgeschwächt besiegte man den Spitzenreiter Türkgücü-Ataspor 3:1 und hat nach einem Trainerwechsel nun elfmal nicht verloren. Vilzing war lange in der Tabellen-Nachbarschaft des FCU, ist nun aber wohl raus aus dem Wettkampf gegen die Landesliga. Faber erwartet nun ein selbstbewusstes Vilzing, das auch mental auf dem Weg zurück zur Spitzenmannschaft ist: „Wenn du den Ersten schlägst, dann hast du vor uns auch keine Angst.“

Unterföhrings Trainer Peter Faber weiß natürlich um den Vilzinger Coup, stellt den Gegner aber nicht in den Mittelpunkt. „Wir müssen jedes Spiel angehen, als wäre es das letzte“, sagt Faber, „und klar ist auch, dass man die Heimspiele gewinnen muss, wenn man da unten rauskommen will.“ Von dem 1:1 beim TSV 1860 II, wo die Unterföhringer in letzter Sekunde den Ausgleich kassiert hatten, nimmt Faber das Positive mit: „Es geht mir da um die Art und Weise, wie wir Fußball gespielt haben.“ Und auch um seinen folgenschwer patzenden Torwart Daniel Shorunkeh-Sawyerr macht er sich nicht die geringsten Sorgen: „Der hat so viel Selbstvertrauen, dass ihn keiner aufbauen muss.“

Personell bleibt weiter alles beim Alten, weil die Verletzten weiter vor sich hin laborieren. Das heißt dann auch, dass Michael Kain weiter die tragische Figur bleibt. Der Mittelfeldkämpfer, der dem Team auf dem Platz so gut tun würde, hat im Winter die gesamte Vorbereitung absolviert und sich dann in der letzten Trainingseinheit verletzt. „Er hat einfach nur die totale Seuche diese Saison“, sagt Peter Faber. Gerade jetzt, wo Mittelfeldleader Maximilian Lüftl weiter ausfällt, wäre Kain die perfekte Vertretung gewesen. nb

FC Unterföhrung: Shorunkeh-Sawyerr – Arifovic, Hofmaier, Bittner, Putta – T. Bakovic, Küttner, Marinkovic, Faber, Mirza – I. Bakovic.