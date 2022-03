Miesbacher Profis: Zetterer an der Tabellenspitze – Fischer Verfolger

Von: Sebastian Schuch

Kilian Fischer zog durch den Sieg an Konkurrent Hamburg vorbei. © IMAGO/Heiko Becker

Große Abstiegssorgen oder Aufstiegshoffnungen: Die Gefühlslage der Fußball-Profis aus dem Landkreis könnte stellenweise nicht unterschiedlicher sein.

Miesbach - In der Bundesliga hat die SpVgg Greuther Fürth mit dem Miesbacher Julian Green ein durchaus richtungsweisendes Spiel verloren. Die Fürther unterlagen in Bochum mit 1:2 und haben als Tabellenletzte neun Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz und elf Punkte auf einen Nicht-Abstiegsplatz. In Bochum wurde Green in der 82. Minute für Timothy Tillman eingewechselt, konnte der Schlussoffensive aber nicht zum Erfolg verhelfen.

In der 2. Bundesliga grüßt Torhüter Michael Zetterer aus Hohendilching mit dem SV Werder Bremen weiter von der Tabellenspitze. Am Wochenende gewannen die Bremer mit 2:1 gegen Dynamo Dresden, Zetterer musste abermals mit der Rolle des Ersatztorhüters vorliebnehmen. Ebenfalls einen 2:1-Sieg fuhr Kilian Fischer mit dem 1. FC Nürnberg ein. Der Weyarner spielte gegen den Hamburger SV durch und zog mit den Clubberern am Kontrahenten vorbei. Als Tabellenvierter hat Nürnberg fünf Punkte Rückstand auf die Plätze zwei und drei.

Dagegen muss Sebastian Mrowca mit dem SV Wehen Wiesbaden wohl jegliche Hoffnungen auf einen Aufstieg begraben. Der Haushamer verlor mit dem SVWW das Heimspiel gegen die Würzburger Kickers durch einen Gegentreffer in der Nachspielzeit. Der Rückstand auf den Relegationsplatz drei ist bei einem Spiel mehr auf acht Zähler angewachsen.

In der Regionalliga Bayern hat der FC Bayern II um den Warngauer Nico Feldhahn, der durchspielte, nach einem 1:0-Sieg gegen Schalding-Heinig die Tabellenspitze weiter im Blick, hat als Zweiter bei einem Spiel weniger allerdings zehn Zähler Rückstand. Der Holzkirchner Markus Schwabl fehlte der SpVgg Unterhaching beim 2:0 in Memmingen aufgrund eines Rippenbruchs. (Sebastian Schuch)