VfR Garching empfängt Millionentruppe Al Jazira im Seestadion

Von: Nico Bauer

Teilen

Schneller Fußball der Ajax-Schule: Trainer Frank de Boer trainiert den Proficlub Al Jazira. © Gerald Förtsch

Normalerweise sucht man sich eine Woche vor dem Saisonstart einen Gegner, um mit einem Sieg noch einmal Selbstvertrauen zu sammeln. Die Bayernliga-Fußballer des VfR Garching verzichteten auf den üblichen Weg für das Erlebnis, gegen den Proficlub Al Jazira Abu Dhabi zu spielen. Am Ende unterlagen sie dem Topteam aus den Vereinigten Arabischen Emiraten 0:6 (0:4) und hatten ein Erlebnis, über das noch lange gesprochen wird.

Garching – Vor allem in der ersten Halbzeit sahen die Garchinger kein Land gegen die Araber, die auf dem Niveau der 2. Bundesliga spielen. „Jeder Angriff von denen war eine Torchance“, sagt Trainer Nico Basta. Die Araber mit dem Holländer Frank de Boer auf der Trainerbank spielten den schnellen Fußball der Ajax-Schule und Garching blieb nur noch Schadensbegrenzung. Mit den vier Toren waren die Platzherren dann auch ganz gut bedient. In den 45 Minuten standen elf Nationalspieler ihrer Länder auf den Platz und zur Pause ging diese Elf weiter auf einen der Nebenplätze zum Trainieren.

Heftige Gegenwehr: Garching (weiß) sieht vor der Pause dennoch kein Land. © gerald Förtsch

Zur Pause tauschte Al Jazira die gesamte Mannschaft und dann konnten auch die Bayernliga-Kicker am Spiel nennenswert teilnehmen. Garching war in der zweiten Halbzeit voll auf Augenhöhe und hätte da auch ein oder zwei Ehrentreffer erzielen können. Der bärenstarke Stürmer Marc Sodji hatte fünf gute Möglichkeiten für das Tor. Der Angreifer setzte sich in Szene und auch darüber hinaus gewann Trainer Nico Basta einige Erkenntnisse für die Startelf beim Ligastart auswärts gegen den TSV 1860 München II.

Das Drumherum des Spiels gegen Al Jazira (Spielermarktwerte laut Transfermarkt.de 22,93 Millionen Euro) war hoch spannend. Die Gäste belegten im Seestadion vier Kabinen, zwei für die Spieler sowie zwei für Trainer und Betreuer. Der Club reiste mit zwölf (!) Trainern an. Chefcoach Frank de Boer deutete an, dass er den nach oben gestreckten Daumen der Scheichs bekommt, um in den nächsten Wochen noch weitere Millionentransfers zu tätigen. Überragender Spieler in Garching war der Spanier Alejandro Pozuelo, der vor vier Jahren zum wertvollsten Spieler (MVP) der amerikanischen Profiliga MLS gewählt wurde. (nb)