Misere des FC Ismaning nimmt kein Ende: „Alles schon sehr unheimlich“

Von: Nico Bauer

Teilen

In die Quere kommt dem Ismaninger Dominik Hofmann (r.) ein Spieler des TSV Kottern. Foto: Dieter Michalek © Dieter Michalek

Der FC Ismaning wartet seit acht Spielen auf einen Sieg. Trainer Mijo Stijepic macht sich nach der Heimpleite gegen den TSV Kottern Sorgen.

Ismaning – Der freie Fall des FC Ismaning geht weiter und nimmt mittlerweile dramatische Züge an. Mit der 0:2 (0:2)-Heimniederlage gegen den TSV Kottern sind die FCI-Fußballer nur noch einen Zähler von der Abstiegsrelegation der Bayernliga Süd entfernt. Die Horror-Serie steht nun bei acht Spielen mit einem Remis und sieben Niederlagen.

Der FC Ismaning ist derzeit in der Bayernliga ein dankbarer Gegner, weil die sichtbar verunsicherte Mannschaft immer wieder für Fehler gut ist. In dieser Partie passierte das mit maximaler Tragik gleich in der 4. Minute gegen den zuletzt auch nicht wirklich erfolgreichen Tabellennachbarn. Die Ismaninger ließen das erste Gegentor viel zu leicht zu. Auf dem rechten Flügel konnten die Gäste unbedrängt flanken und Torschütze Sezer Yazir war eineinhalb Schritte flinker als seine Bewacher. Der Volleykracher traf den FCI ins Herz und sorgte für einen Schockzustand. Gegen Ende der ersten Hälfte ermöglichte der FCI Kottern dann noch den zweiten Treffer mit einem verheerenden Querpass im eigenen Strafraum.

FC Ismaning: Erste herausgespielte Chance gegen den TSV Kottern kurz vor dem Schlusspfiff

Damit war die Partie quasi entschieden und die Krise verschärft, auch wenn die Ismaninger sich mit kleinen Schritten verbessern. Vergangene Woche war man in Gundelfingen die bessere Mannschaft, und diesmal war der FCI zumindest auf Augenhöhe. Die Probleme sind ähnlich mit zu vielen Fehlern defensiv und Harmlosigkeit in der Nähe des gegnerischen Tores.

Gegenüber Gundelfingen war das Heimspiel diesmal in offensiver Hinsicht wieder ein Rückschritt. Die erste richtig herausgespielte Chance hatte der FC Ismaning in der 88. Minute, als die Sache quasi schon durch war. Darüber hinaus musste Trainer Mijo Stijpic feststellen, dass seine Schützlinge oftmals falsche Entscheidungen trafen und der letzte Pass nicht ankam. So gab es diesmal nicht das halbe Dutzend Großchancen wie in Gundelfingen. „Unser Rucksack wird jede Woche schwerer“, sagt Trainer Mijo Stijepic. Auch wenn man konkurrenzfähiger ist als noch vor ein paar Wochen, so sei „das alles schon sehr unheimlich“. Mijo Stijepic kann sich auch in seiner langen Spielerkarriere an keinen solchen Negativlauf erinnern. (NICO BAUER)

FC Ismaning - TSV Kottern 0:2 (0:2).

FCI: Becherer - Krizanac, Jobst, Kubina - Hofmann (71. Roth), Schäfer (46. Yilmaz), Nishikawa, Lommer (46. Weber), Bux - Kollmann (40. Gaedke), Schädler (64. Davydov).

Tore: 0:1 Yazir (4.), 0:2 Schad (35.).

Schiedsrichter: Daniel Reich (Heubach).

Zuschauer: 222.