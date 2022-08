Mit dem Druck des Favoriten auf den Schultern

Individuelle Klasse als Erfolgsrezept: Der Unterhachinger Boipelo Mashigo erzielt sein erstes Tor und legt ein weiteres auf. © Sven Leifer

Die SpVgg Unterhaching befreit sich beim umkämpften Sieg im Derby gegen den SV Heimstetten vom Favoritendruck und spielt ihre individuelle Klasse erfolgreich aus.

Unterhaching – Wieder einmal war es ein hart erkämpfter Derbysieg für Unterhaching beim 3:2 (1:2) gegen den SV Heimstetten in der Regionalliga Bayern (wir berichteten). Insbesondere eine schwächere erste Halbzeit brachte die Hachinger in Bedrängnis. Im Vergleich zu den kompakten Gästen, die sich laut SVH-Cheftrainer Christoph Schmitt aus mentaler Sicht als Außenseiter gegen Haching leichter tun, stockte es auf der Gegenseite im Hachinger Spiel im ersten Durchgang. „Wir waren nicht so spritzig und so gallig, wie wir es in den letzten drei Spielen waren“, sagt Rechtsverteidiger Markus Schwabl.

Was der 31-jährige Spieler an physischen Defiziten beobachtet haben möchte, sah SpVgg-Cheftrainer Sandro Wagner insbesondere auf der psychologischen Ebene verortet. Als ungeschlagener Tabellenführer und auch noch im eigenen Stadion als Favorit aufspielen zu müssen, sah der ehemalige FC-Bayern-Profi als mentale Last für einige seiner Schützlinge. „Man spürt schon einen gewissen Siegesdruck und Erwartungshaltung. Das ist schon ein kleiner Rucksack, der von außerhalb reinkommt“, sagt der Trainer des bis dato ungeschlagenen Ligakrösus.

Spätestens in der zweiten Halbzeit konnte sich Haching dann auf seine individuelle Klasse verlassen. Boipelo Mashigo war diesmal ausgezeichnet aufgelegt, er erzielte sein erstes Tor und bereitete ein weiteres vor. Ebenso trat Linksverteidiger Christoph Ehlich als Vorlagengeber und guter Rückhalt in der Defensive positiv in Erscheinung.

Und auch der zu Saisonbeginn noch mit konditionellen Rückständen kämpfende Sturm-Neuzugang Mathias Fetsch findet immer besser in die Spur, was der bundesligaerfahrene Angreifer mit seinem dritten Saisontreffer eindrucksvoll unter Beweis stellte. Darüber hinaus war bei den Hachingern nach dem Seitenwechsel erkennbar, dass sich die Mannschaft im Kollektiv erfolgreich gegen die drohende Niederlage stemmte. „In der zweiten Halbzeit haben wir gezeigt, wie zusammengeschweißt wir sind“, findet Schwabl.

Die vielen leichtsinnigen Fehler aus dem ersten Durchgang gerieten nach dem umkämpften Sieg in Vergessenheit. Vor allem bei Schwabl selbst, der beim vierten Hachinger Sieg in Serie in der Liga sein 250. Pflichtspiel für die Hachinger Profis absolvierte. „Vier Siege in Folge, schöner geht es nicht“, sagt Schwabl. Der Routinier, aktuell hinter dem einstigen Haching-Dauerbrenner Ralf Bucher (405 Einsätze) sowie Jörg Bergen (264) und Matthias Zimmermann (254) Vierter im Ranking der Hachinger Rekordspieler, blickte nicht nur auf seine wichtigsten Spiele zurück (siehe Text unten), sondern formulierte persönlich einen ganz besonderen Anspruch auf seine weitere Karriere im Hachinger Trikot. „Zweiter möchte ich schon noch werden. Die 264 Spiele von Jörg Bergen will ich mir schon als Ziel setzen.“ (ROBERT M. FRANK)