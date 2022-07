Mit dem FC Deisenhofen ist wieder zu rechnen

Von: Umberto Savignano

Teilen

Nach dem 4:1 in Dachau empfängt die Pummer-Elf heute den TSV 1860 Rosenheim.

Deisenhofen – Mit dem 4:1-Erfolg beim TSV 1865 Dachau hat der FC Deisenhofen zum Bayernligastart gleich mal ein Signal an die Konkurrenz gesendet. Offenbar ist mit den Blauhemden, die sich nach dem Ende ihrer Aufstiegsträume im Frühjahr teilweise eher mühevoll durch die Restsaison schleppten, wieder zu rechnen. Wie der verdiente, aber durchaus hart umkämpfte Sieg beim Fast-Absteiger der Vorsaison wirklich zu bewerten ist, darüber soll der heutige Abend mehr Aufschluss geben: Um 18.30 Uhr stellt sich nämlich der TSV 1860 Rosenheim in Deisenhofen vor.

FCD-Coach Andreas Pummer sieht die Rosenheimer, anders als die ebenfalls von oben gekommenen Teams FC Memmingen und SV Schalding-Heining, aufgrund vieler Personalwechsel zwar zunächst nicht in einer Favoritenrolle, betont aber auch: „Gegen einen Regionalligaabsteiger ist es nie leicht.“ Dass der TSV 1860 vom Inn auf den Nachwuchs setzt, ist jedenfalls gerade in Deisenhofen bestimmt kein Grund, den Gegner zu unterschätzen. Denn dieses Modell wird hier ja schon lange gepflegt, und Pummer scheint die Förderung der Youngster sogar noch stärker zu forcieren. „Das ist der Weg, den wir gehen wollen, jungen Leuten die Chance zu geben“, sagt der 40-Jährige, der in der Startelf von Dachau nicht nur den 20-jährigen Niklas Sagner anstelle des bisherigen Kapitäns Michael Vodermeier als linken Verteidiger aufbot, sondern auch den gerade der A-Jugend entwachsenen Quirin Kolb für Routinier Tobias Nickl ins Abwehrzentrum stellte. „Quirin hat sich den Einsatz redlich verdient, er hat in den Tests gut gespielt und im Training überzeugt“, so Pummer, der, auch wenn er später Nickl und Vodermeier einwechselte, Kolbs Bayernliga-Debüt für gelungen erachtete: „Er hat sehr ordentlich performt.“

Der Trainer bekennt sich also offen zum Jugendstil: „Ich hätte auch gleich Nickl und Vodermeier spielen lassen können. Aber das ist ein klares Zeichen, in welche Richtung es gehen soll.“ Andererseits komme es schon auf das Gesamtbild an: „Manche waren im Urlaub oder verletzt, das lasse ich alles einfließen.“ Für die Partie gegen Rosenheim spielt auch der Faktor „Englische Woche“ eine wichtige Rolle. „Erst mal die Wunden lecken“, verweist Pummer auf die körperliche Herausforderung. Die Klarheit im Kopf sei aber ebenfalls entscheidend, denn Grund zum Abheben gebe es wegen des Auftaktsiegs, der wesentlich knapper war, als es das Ergebnis sagt, bestimmt nicht. Wer die Partie selbstkritisch betrachtet und weiter an sich arbeitet, hat im Kampf um einen Stammplatz sicher keinen Nachteil. „Mal sehen, wie die Jungs das Spiel einordnen“, sagt der Trainer, der Hilfestellung bei der Analyse verspricht: „Das ist dann meine Aufgabe.“

FC Deisenhofen: Caruso - Muggesser, Kolb, Köber, Sagner, Rembeck, Mayer, Müller-Wiesen, Gkasimpagiazov, Karger, Bachhuber