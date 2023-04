Mit Großteil der Mannschaft in die Bayernliga - SVH bricht bei Abstieg nicht auseinander

Von: Patrik Stäbler

Heimstettens Abwehrchef Fabio Sabbagh muss am Samstag zuschauen. Er ist gesperrt. Foto: Sven Leifer © Sven Leifer

Am Samstag kann gegen Würzburg das Realität werden, was sich lange abgezeichnet hat. Für den abstieg ist der SV Heimstetten aber schon vorbereitet.

Heimstetten – Während der SV Heimstetten auf die Zielgerade dieser Regionalligasaison einbiegt, planen die Verantwortlichen des Clubs bereits eifrig für die kommenden Spielzeit – und zwar „zweigleisig“, wie Semir Cerovac kürzlich sagte. Wobei der Vizeabteilungsleiter selbst nur zu gut weiß: Dass sein SVH die Weiche noch auf das Gleis in Richtung Klassenerhalt stellen wird, ist inzwischen so wahrscheinlich wie ein Aufstieg des TSV 1860 München in dieser Saison. Denn vor dem Auswärtsduell bei den Würzburger Kickers am Samstag 14 Uhr hat der Tabellenletzte aus Heimstetten satte 16 Punkte Rückstand auf die Relegationsplätze – bei nur noch sechs verbleibenden Partien.

Somit kann der SVH also getrost für die Bayernliga planen. Die Gefahr, dass der Kader infolge des Abstiegs auseinanderfallen könnte, sieht Semir Cerovac dabei nicht. „Natürlich kann es sein, dass uns drei, vier Leistungsträger verlassen“, sagt der Funktionär. Aber zum einen hätten etliche Schlüsselspieler noch einen Vertrag für die kommende Saison. Und zum anderen dürfte es im Raum München nur wenige Alternativen für ambitionierte Nachwuchskicker geben, die sich in der Regionalliga für höhere Aufgaben empfehlen wollen.

Schließlich stehen auch beim FC Pipinsried die Zeichen auf Abstieg; gleichzeitig wird aus der Bayernliga kein Club aus der Region nach oben kommen. Bedeutet: Wer im Großraum München in der vierthöchsten Spielklasse kicken will, dem bleibt neben der Reserve des FC Bayern und die SpVgg Unterhaching, die beide auf den eigenen Nachwuchs setzen, bloß noch der TSV Buchbach, der freilich auch im Abstiegskampf steckt. Und natürlich Türkgücü München, wo man jedoch - anders als so oft in den Vorjahren - in diesem Sommer nicht den Plan verfolgen dürfte, fast den kompletten Kader auszutauschen.

Diese Gemengelage stärkt die Verhandlungsposition des SVH, bestätigt auch Semir Cerovac. Und dennoch, das betont er, „wollen wir unseren Weg weiter gehen und konsequent auf junge Spieler aus der Region setzen“. Mit mehreren Kandidaten sei man bereits in Gesprächen, verrät Cerovac. „Wir sind mittendrin in der Personalplanung.“

Derweil muss der aktuelle Kader erst noch die laufende Spielzeit zu Ende bringen, wobei am Samstag in Würzburg eine hohe Hürde wartet - nämlich der Tabellenzweite, der seit fünf Partien unbesiegt ist. Der SVH dagegen hat auswärts erst ein einziges Saisonspiel gewonnen. Und erschwerend kommt für das Schlusslicht die Personalsituation hinzu. Denn nach ihren Platzverweisen am vergangenen Wochenende beim 1:4 gegen Aubstadt sind Abwehrchef Fabio Sabbagh sowie Ikenna Ezeala gesperrt. (Patrik Stäbler)

Voraussichtliche Aufstellung: Riedmüller, Maljojoki, Micheli, Sengersdorf, Steimel, Müller, Manole, Weser, Riglewski, Tunc, Awata.