FC Ismaning: Mit Schwung in die Sommerpause

Von: Nico Bauer

Starker Auftritt: Ismaning (Daniel Gaedke; blau) schlägt den TSV Landsberg 2:1. © Förtsch

Noch 90 Minuten und dann freut sich der Bayernligist FC Ismaning auf die Sommerferien. Im Gastspiel beim TSV Schwaben Augsburg (Samstag, 14 Uhr) geht es um nicht mehr allzu viel. Der Neunte Ismaning (50 Punkte) kann den Achten Augsburg (51) mit einem Sieg überholen und vielleicht noch am TSV 1860 II (52) vorbeiziehen, sollte der gegen Garching patzen.

Ismaning – „Wir haben eine gute Phase und wollen die fortführen“, sagt Trainer Mijo Stijepic. Man hat nicht einfach nur vier Siege in Serie gefeiert, sondern mit Memmingen, Kottern und Landsberg wurden drei Spitzenmannschaften besiegt. Unabhängig vom letzten Spiel können die Ismaninger auf eine gute Saison zurückschauen.

Stijepic muss auf die verletzten Spieler Rufus Roth und Ardian Bahota verzichten, was er im Fall Bashota sehr schade findet. „Ich hätte ihm gerne noch ein paar Minuten gegeben“, sagt der Trainer über den 20 Jahre jungen Offensivmann, der heuer nur fünfmal mitspielen durfte. Bashota hätte eine Belohnung verdient gehabt, weil er im Training immer da war. Ein Faserriss im letzten Training verhindert nun Spielminuten in Augsburg.

Bei Jonas Redl ist nach seinem Mittelfußbruch die Frage, wann er in der neuen Saison wieder dabei sein kann. Nach den aktuellen Prognosen sollte er Mitte Juli wieder voll im Training sein. Nach dem Augsburg-Spiel werden die Ismaninger Spieler für drei Wochen in den Urlaub verabschiedet mit der Ankündigung, dass ab 15. Juni die Vorbereitung auf die kommende Saison beginnt. Dann bekommt Mijo Stijepic auch wieder sieben Spieler aus der eigenen Jugend dazu. „Wir haben da wieder einen richtig guten Jahrgang“, sagt der Trainer. Grundsätzlich traut er allen Spielern zu, sich in der Bayernliga Spielzeit zu erarbeiten. Stijepic passt als Trainer auch deshalb so wunderbar zum FC Ismaning, weil er den Kickern aus der eigenen U19 eine faire Chance gibt und schon mehrere Talente zu gestandenen Bayernligaspielern und Führungspersonen beim FC Ismaning weiterentwickelte. Vor dem letzten Heimspiel wurde unterdessen Routinier Yasin Yilmaz verabschiedet. Die Gerüchteküche sagt, dass er demnächst in Deisenhofen vorgestellt wird. Und der FC Ismaning schaut sich derzeit vor allem nach Verstärkungen im defensiven Mittelfeld um.

Ismaning: Hartmann (Becherer) - Mittermaier, Jobst, Weber, Kubina - Krizanac, Hofmann, Yilmaz, Nishikawa, Schädler - Gaedke.