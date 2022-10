Mit sechs Siegen zum Angstgegner

Von: Robert M. Frank

Für Torjäger Patrick Hobsch und die SpVgg Unterhaching läuft’s – sechs Siege in Folge sprechen eine deutliche Sprache. © Robert Brouczek

Die SpVgg Unterhaching muss im Auswärtsspiel an diesem Samstag (14 Uhr) gegen den abstiegsbedrohten TSV Rain/Lech ihrer Favoritenrolle gerecht werden.

Unterhaching – Der 18. Spieltag der Regionalliga Bayern führt die SpVgg Unterhaching nach Schwaben. In der Auswärtspartie gegen den aktuellen Tabellenvorletzten TSV Rain/Lech sind die Hachinger als Regionalliga-Spitzenreiter auf den ersten Blick der haushohe Favorit. Blickt man in die Vergangenheit der direkten Duelle, sollte sich die SpVgg eines Sieges allerdings nicht zu sicher sein. Denn die Schwaben gehören zu den großen Angstgegnern. Mit Ausnahme des letzten Aufeinandertreffens im Mai im Unterhachinger Sportpark (2:0) konnten die Hachinger bis dato keines ihrer drei weiteren Pflichtspiele gegen das Team aus dem Landkreis Donau-Ries gewinnen. Auswärts im Rainer Georg Weber-Stadion hat die SpVgg sogar stets verloren – sowohl im Juli 2015 (0:2) als auch in der Vorsaison (1:2). Während die SpVgg zuletzt auf ihren regelmäßig erfolgreichen Top-Torjäger Patrick Hobsch (elf Tore) bauen konnte, sieht es auf der Gegenseite bei Rain in der Offensive eher mau aus. Mit elf erzielten Treffern ist die Mannschaft von Trainer Martin Weng das mit Abstand schlechteste Team der Liga. Fast ebenso mau sieht es bei der Punktausbeute des in den beiden Vorjahren stets gegen den Abstieg kämpfenden Vereins aus. Erst vier Siege konnte Rain einfahren. Nach zuletzt vier Unentschieden in Serie rutschte der TSV immer tiefer in den Abstiegssumpf und wartet nunmehr seit über einem Monat auf einen Sieg.

Für die Hachinger läuft es nach zuletzt sechs Siegen hintereinander dagegen ganz hervorragend. Allerdings dürfte bei der Mannschaft von SpVgg-Cheftrainer Sandro Wagner auch an diesem Spieltag wieder eine gute kämpferische Leistung wie zuletzt beim 1:0-Arbeitssieg in Aschaffenburg vonnöten sein, um den Platz in Rain erneut als Sieger zu verlassen. Hachings Co-Trainer Thomas Kasparetti ist zuversichtlich, dass seine immer noch personell geschwächte Mannschaft das Ergebnis aus der Vorwoche wiederholen und endlich das erste Mal den oftmals defensiv agierenden Angstgegner auswärts überwinden kann. „In Aschaffenburg haben wir bewiesen, dass wir Spiele über den Kampf für uns entscheiden können und so wichtige drei Punkte eingefahren“, meint Kasparetti.

SpVgg Unterhaching: Vollath - Waidner, Pisot, Zentrich, Ehlich - Mashigo, Anspach, Stiefler, Krattenmacher - Hobsch, Fetsch