Mit Spannung erwartetes Derby

Von: Nico Bauer

Teilen

Auf rassige Zweikämpfe dürfen sich die Fans auch heute im Derby zwischen dem FC Ismaning (l. Ryohei Nishikawa) freuen. © Gerald Förtsch

Fußball-Bayernliga: Der FC Ismaning erwartet heute den SV Heimstetten.

Ismaning/Heimstetten – Heuer gibt es im Nordosten des Landkreises mit den Nachbarn Heimstetten, Ismaning, Garching und Kirchheim so viele Derbys wie nie zuvor. Und doch hat das am heutigen Freitag anstehende Duell des FC Ismaning gegen den SV Heimstetten (17.45 Uhr, Stadion) einen besonderen Glanz. Derby mit Kirchheim sind neu für alle, die Historie mit Garching ist eher jung und Ismaning-Heimstetten ist eine seit Jahrzehnten gewachsene Rivalität. In den vergangenen Tagen war in beiden Vereinen deutlich das Derbykribbeln zu spüren –verbunden mit der Erinnerung an teilweise epische Schlachten und großen Emotionen. In den vergangenen Jahren hatte das Duell Landkreis Nord gegen Landkreis Ost eine Zwangspause, weil Heimstetten zu gut war und in der Regionalliga eins über Ismaning spielte.

„Chapeau“, sagt Ismanings Trainer Mijo Stijepic über diesen Werdegang der Heimstettener, mit denen er sich einst als Spieler immer wieder duellierte. Mit Stijepic (Ismaning) und Akkurt (Heimstetten) gab es auf beiden Seiten lange bayernweit gefürchtete Stürmerlegenden. „Früher waren wir deren Vorbild“, sagt Stijepic, „und jetzt ist es anders herum. Sie haben sehr gute Arbeit gemacht.“

Stijepic schätzt am Regionalliga-Absteiger, dass er den Erfolg auch ohne die großen Finanzmittel („Die sind nicht Landsberg“) geschafft hat.

Auf der anderen Seite registriert auch der Heimstettener Trainer Roman Langer beim Thema Ismaning „eine ganz besondere Stimmung bei den Fans, die schon lange dabei sind“.

Personell haben beide Parteien zum großen Spiel den Kader vergrößert. Bei Ismaning sind wieder Jonas Redl, Daniel Bux und Dominik Hofmann im Kader. In Heimstetten stehen mit Valentin Micheli, Mert Yildiz oder Simon Werner weitere Alternativen zur Verfügung.

Heimstetten hat in den letzten fünf Spielen 13 der 15 maximal erreichbaren Punkten eingesammelt und befindet sich auf dem Weg Richtung Tabellenspitze. Die Gäste werden also mit breiter Brust anreisen.

In Ismaning herrscht die Stimmungslage „Geht so“. Zuletzt in Kottern fehlten in der Nachspielzeit nur Sekunden zum Punktgewinn und davor gewann man das Krisenderby gegen zehn Garchinger 2:1.

„Es wäre Zeit für unseren ersten Heimdreier“, sagt Mijo Stijepic, „nach den bisherigen Leistungen hätten wir es uns verdient.“

Bei der Heimstettener Favoritenrolle ist man sich weitestgehend einig. Und nicht zuletzt ist das Spiel so etwas wie das Endspiel der Vorrundenderbys unter dem Nordost-Quartett. Heimstetten hat schon Kirchheim und Garching besiegt, die Ismaninger bisher zur Garching. Für Hoaschdeng winkt also das Derby-Dreierpack. Und Roman Langer sagt, „dass aber auch das nur neun Punkte sind. Den FC Ismaning würden neun Punkte gegen Garching, Heimstetten und später Kirchheim aus der Abstiegszone herausbringen.

FC Ismaning: Hartmann, Bucher, Jobst, Weber, Kubina, Krizanac, Hofmann (Bux), Nishikawa, Rohrhirsch, Kollmann, Gaedke. SV Heimstetten: Riedmüller, Brogan, Burke, Micheli, Rosina, Hoppe, Manole, Vnuk, Celik, Müller, Riglewski.