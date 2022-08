Mit zwei Freistößen verteidigt Haching die Tabellenführung

Nach dem Spiel feiern die Haching-Fans ihre Mannschaft um Kapitän Josef Welzmüller. © Sven Leifer

Sebastian Maier als Matchwinner – Trainer Sandro Wagner wünscht sich mehr Unterstützung durch die Fans.

Unterhaching – Es war am Dienstagabend keine Galavorstellung, aber mit dem 2:1-Arbeitssieg gegen den TSV Aubstadt verteidigte die SpVgg Unterhaching die Tabellenführung in der Regionalliga Bayern. „Der Gegner hat eine coole Mannschaft, wie erwartet ist es nicht leicht gewesen für uns, aber insgesamt bin ich zufrieden, das war eine ordentliche Leistung“, meinte Hachings Trainer Sandro Wagner, der sich auf einen ehemaligen „Gegner“ in seinen Reihen verlassen konnte. So erzielte Sebastian Maier zwei Freistöße der Kategorie Extraklasse (in der 4. und 61. Minute). Der Hachinger Coach erinnert sich gerne: „Gegen ihn habe ich eines meiner letzten Bundesligaspiele gemacht, es ist schön, dass wir ihn haben, aber auch schade, dass er mit seinen Qualitäten nur in der Regionalliga spielt“.

Mit der Empfehlung von zehn Bundesligaspielen und 136 Zweitligaspielen wechselte Maier (letzte Saison noch bei Türkgücü) zu den Hachingern. „Es ist eine Gabe von Sebastian, dass er solche Freistöße schießen kann“, lobte Wagner, den 29-jährigem, der auch als Matchwinner lieber ganz bescheiden blieb: „Es war wichtig, dass ich der Mannschaft helfen konnte und wir weiter Spitzenreiter sind. Bei den Freistößen haben Ich natürlich einige Varianten und freue mich, dass es diesmal so gut geklappt hat“. Auch zum Spielverlauf hatte der gebürtige Landshuter seine Meinung: „Vielleicht lag es an der Englischen Woche, dass wir streckenweise zu passiv aufgetreten sind, aber was soll es, wir sind momentan die Nummer eins der Liga.“

Trainer Wagner lobte einmal mehr die jungen Spieler und den erst 17-jährigem eingewechselten Junioren-Nationalspieler Maurice Krattenmacher, sieht die aktuelle Situation vor dem morgigen Spitzenspiel bei Kickers Würzburg aber kritisch: „Es ist sehr schade, dass wir aktuell doch einige Verletzte zu beklagen haben, personell ist die Lage nicht ganz einfach, aber wir freuen uns auf das Duell gegen den ehemaligen Zweitligisten“. Auch an das Publikum wendete der Ex-Nationalspieler einen Appell: „Ich würde mir im Sportpark mehr Stimmung wünschen, bei uns stehen alle unter Feuer, das Trainerteam, die Spieler und auch der Präsident, sicher sind wir nur der kleine Vorstadtverein, aber mehr Anfeuerung von den Rängen wäre nicht schlecht“. KLAUS KIRSCHNER