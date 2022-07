Mixed-Mannschaften in der USA – Mädchen in Bubenteams

Von: Guido Verstegen

Lino Ballof vom SV Heimstetten: „Wenn wir es richtig anstellen, haben wir am Ende alle was davon.“ © Ballof

Welche anderen Möglichkeiten gibt es, den Frauenfußball zu unterstützen, seine Entwicklung, seine Talente schon in der Jugend zu fördern?

Landkreis – Christian Scheidweiler (52), er trainiert die U13- und U15-Juniorinnen des Kirchheimer SC, findet es „grundsätzlich cool, dass so etwas passiert“, wie es der BFV gerade initiiert. Allerdings sei das Prinzip beim KSC nicht sinnvoll: „Das hat nichts mit den spielerischen Ansätzen zu tun, sondern in erster Linie mit den körperlichen Anforderungen.“ Grundsätzlich sollte man den Mädchen die Gelegenheit geben, so lange wie möglich bei den Jungen mitzuspielen, findet Scheidweiler: „Ich war mal drei Jahre in den USA, da habe ich erlebt, wie sich in einer Art Freizeitliga Mixed-Teams gemessen haben – in jeder Mannschaft mussten mindestens drei Mädchen/Frauen sein. Das ist ein guter Ansatz!“

Dem stimmt Lino Ballof (23) zu: „Das sollte man unbedingt forcieren.“ Wäre dann nicht vielleicht eine eigene Mixed-Liga eine gute Sache? „Unbedingt!“, sagt der Trainer der U12-Junioren des SV Heimstetten, die gerade den vierten Platz beim Merkur Cup belegt hat und mit Anastasia Zink eine herausragende Spielerin – jüngeren Jahrgangs – in ihren Reihen hat.

Es sei schon noch selten, dass Mädchen in Jungen-Teams auflaufen, betont Ballof. Ihm sei bewusst, dass es einiges an Fingerspitzengefühl und Kommunikation brauche, um das für alle Beteiligten gut zu lösen. „So lange sich die Jungs entsprechend verhalten und es für Ani angenehm ist, gibt es keinen Grund, etwas zu ändern.“ Er habe selten eine derart „homogene Truppe“ erlebt, und wenn das so funktioniere, spreche auch nichts dagegen, Spielerinnen über die D-Jugend hinaus im Team zu belassen – auch ohne die Sondergenehmigung, die ab dieser Altersstufe benötigt werde.

Wer sich in diesen Tagen die Partien der Europameisterschaft in England anschaut, dem wird bewusst, dass sich der Frauenfußball in den letzten Jahren rasant entwickelt hat. „Und da geht noch was“, glaubt Ballof, „und wenn wir es richtig anstellen, haben wir am Ende alle was davon.“

Als B-Jugendlicher habe er in Vorbereitungsspielen des FC Ismaning gegen die Bundesliga-Frauen des FC Bayern gespielt, erzählt er. Das erste Mal habe man knapp verloren, ein halbes Jahr später dann klar gewonnen, „weil wir da als 17-Jährige körperlich einen großen Sprung gemacht haben“.

In frühen Jahren sehe das allerdings ganz anders aus, da seien die Mädchen in ihrer Entwicklung den Jungen oftmals voraus. Ballof: „In Mixed-Teams würden also alle voneinander profitieren, und es sollte heutzutage einfach normal sein, dass beide Geschlechter miteinander auflaufen.“

Das sieht Christian Scheidweiler genauso, und auch beim Kirchheimer SC trägt die gute Nachwuchsarbeit Früchte: Mit Giulia Wierzbicki (15) und Tonja Voss (14) vermittelte der Klub heuer zwei Mädchen an den FC Bayern, die bei den Jungen aufgelaufen sind. Greta Kraus (12), talentierter Neuzugang vom SV Dornach, spielt sowohl in seiner U15 (!) als auch in der männlichen U13 seines Kollegen Michael Dietl. (GUIDO VERSTEGEN)