Mölders giftet Pummer an: „Konzentriere Dich auf deine Mannschaft“

Von: Umberto Savignano

Auf der Pressekonferenz nach der Partie hielt sich Gäste-Spielertrainer Sascha Mölders nicht lange mit der Spiel-Analyse auf. „Wir haben 1:4 gewonnen, das lasse ich mal so stehen“, sagte der ehemalige Torjäger des TSV 1860 München, um sich dann gleich seinem Gegenüber Andreas Pummer zuzuwenden, dem er offenbar im Vorfeld ungerechtfertigte Kritik an seinem Team unterstellte:

„Konzentriere Dich auf Deine Mannschaft. Lass meine Jungs in Ruhe. Meine Spieler sind Super-Charaktere.“

Pummer verwahrte sich dagegen, etwas Despektierliches über die Landsberger gesagt zu haben. Der FCD-Coach pflichtete Mölders aber in einem Punkt bei: „Du hast es supergut gesagt: Du kümmerst Dich um Deine Mannschaft, ich kümmere mich um meine Mannschaft.“ Und damit kriegte der 41-Jährige die Kurve zur sportlichen Analyse: „Die individuelle Klasse im Abschluss hat den Ausschlag gegeben. Aber von den Chancen her war es mehr als ausgeglichen, ich bin stolz auf meine Mannschaft.“

Ein anderer Punkt, den Mölders ansprach, waren Äußerungen aus dem FCD-Umfeld im Zusammenhang mit Nico Kargers Wechsel von Deisenhofen nach Landsberg: „Der Nico ist ein Bombentyp, ein Bombenspieler, er hat die Antworten heute auf dem Platz gegeben.“

Auch Karger selbst bestätigte: „Das ist mir schon auf die Nerven gegangen, was von außen kam mit dem ,Projekt Ex-Profi’.“

Im Umgang mit seinen Ex-Kollegen war von Unmut aber nichts zu merken, Karger begrüßte sie ebenso freundlich, wie er sich nach dem Schlusspfiff verabschiedete. In sportlicher Hinsicht machte er den Blauhemden, die derzeit am Rande der Relegationszone wandeln, sowieso Mut: „Diese Mannschaft steigt nicht ab, fußballerisch ist sie eine der besten in der Liga.“ um