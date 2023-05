Mölders sieht Gelb-Rot bei 2:1-Erfolg des FC Ismaning

Von: Nico Bauer

Entscheidende Aktion: Yasin Yilmaz (links) erzielt nach Vorarbeit von Daniel Gaedke das 2:1. © gerald Förtsch

Beim letzten Auftritt vor den eigenen Fans in dieser Saison verabschiedete sich der FC Ismaning mit einem 2:1 (0:0)-Heimsieg und beendete gleichzeitig die Träume des TSV Landsberg von der Aufstiegsrelegation.

Ismaning – Dieser schöne Frühlingsabend im Ismaninger Stadion war für den als Topfavorit in die Bayernliga gestarteten TSV Landsberg so etwas wie der letzte Strohhalm. Er musste gewinnen, um sich die Minichance auf die Aufstiegsrelegation zu erhalten. Genauso präsentierte sich der Gast, der das Spieltempo hochhielt, Druck machte und einige gute Chancen hatte. Bei der besten Möglichkeit scheiterte Spennesberger aus kurzer Distanz an dem stark parierenden FCI-Torhüter Philipp Hartmann, der seinen Status als Nummer eins immer weiter festigt. Nach einer Viertelstunde hatte er dann Glück, dass der erste Abschluss von Landsbergs Superstar Sascha Mölders um Zentimeter daneben ging.

Der FCI stand zwar mehrfach unter Druck, trug aber auch seinen Teil zu einem schönen Spiel teil. Er schaltete schnell um und suchte gradlinig den Weg zum Tor. Bei Abschlüssen von Peter Schädler, Dominik Hofmann und zweimal Daniel Gaedke fehlte nicht viel. Mitte der ersten Hälfte hätte es in dem launigen Kick schon 2:2 stehen können.

Nach der Pause schalteten dann die Ismaninger einen Gang nach oben und verdienten sich die Führung. Peter Schädler zimmerte den Ball aus sieben Metern rechts oben in den Winkel und belohnte sich für eine engagierte Leistung. Schon vier Minuten vor dem Treffer hatte er einen gefährlichen Torabschluss. Nach dem 1:0 sah es einige Zeit danach aus, als ob der FCI dem zweiten Tor näher wäre als Favorit Landsberg dem ersten. Daniel Gaedke hatte den Matchball auf dem Fuß, als er alleine auf den Keeper zulief, aber das Tor knapp verfehlte.

Landsberg kam so ziemlich aus dem Nichts zum Ausgleich. Das passte dann wieder in das Bild der Saison, in der der FCI zu Hause einfach die Seuche hat. Die Punkte für den frühzeitigen Klassenerhalt holte er in der Fremde, aber diesmal belohnten sich die Blau-Weißen für eine engagierte Leistung. Nach einem schön vorgetragenen Angriff über den linken Flügel musste Yasin Yilmaz nach toller Vorarbeit von Gaedke den Ball einfach nur noch ins leere Tor schieben (86.). Eine Minute später verabschiedete sich Sascha Mölders wegen Meckerns beim Anstoß (!) mit Gelb-Rot aus Ismaning und das war es dann für diese Saison mit dem Landsberger Projekt Regionalliga. (NICO BAUER)

FC Ismaning – TSV Landsberg 2:1 (0:0).

FCI: Hartmann - Mittermaier, Krizanac, Weber, Kubina - Roth (69. Bux), Hofmann, Yilmaz, Nishikawa (69. Steindorf), Schädler (77. Kollmann) - Gaedke.

Tore: 1:0 Schädler (56.), 1:1 Krautschneider (73.), 2:1 Yilmaz (86.).

Gelb-rot: Mölders (87., Foul+Reklamieren). – Schiedsrichter: Schwendner (Ensdorf) – Zuschauer: 220.