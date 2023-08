Mölders-Truppe für FC Deisenhofen zu abgezockt

Von: Umberto Savignano

Teilen

Deisenhofen – Am Ende war es vor allem ein Erfolg der kaltschnäuzigeren Einzelspieler: Auch wenn der FC Deisenhofen dem TSV Landsberg phasenweise sehr ordentlich Paroli bot, stand dank der Cleverness der Ex-Profis Nico Karger, der zwei Treffer besteuerte, und TSV-Spielertrainer Sascha Mölders, der einmal traf, eine 1:4 (1:2)-Heimniederlage.

Zudem wurden die Deisenhofner kalt erwischt: Nach einem Fehlpass in der eigenen Hälfte kam Landsberg schnell über die linke Seite, Steffen Krautschneider stand nach der folgenden, von Mölders per Kopf noch minimal, aber entscheidend touchierten Flanke frei und stellte mühelos auf 0:1 (67). Mit der Führung im Rücken beherrschten die Gäste zunächst das Geschehen und dank einer Klasseeinzelleistung des im Sommer aus Deisenhofen nach Landsberg gewechselten Ex-Löwen Nico Karger, der sich mit einem Haken freispielte und präzise ins lange Eck traf, erhöhten sie auf 0:2 (30.).

In der Schlussphase der ersten Halbzeit wirkten die bis dahin zu harmlosen Blauhemden dann plötzlich hellwach und brandgefährlich: Michael Bachhuber war frei durch, wurde aber wegen Abseits zurückgepfiffen - eine sehr knappe Entscheidung (37.). Dann parierte Gäste-Keeper Ricco Cymer gefährliche Schüsse von Yasin Yilmaz (45.) und Nikolaos Gkasimpagiazov (45.+1), der durchgebrochene Bachhuber spitzelte am Torwart, aber auch knapp am Tor vorbei (45.+2). Schließlich traf Björn Jost nach starkem Pass von Maxime Schneiker zum nun hoch verdienten 1:2 (45.+3), wie FCD-Coach Andreas Pummer betonte: „Vor der Halbzeit waren wir drauf und dran, das Tor zu machen, haben es dann auch geschafft, hätten vielleicht auch zwei machen können.“

Der zweite Durchgang begann, wie der erste aufgehört hatte: Mit einer Riesenchance für den FCD, doch Bachhubers Ball kam zu zentral, um Cymer zu überwinden (49.). Im Gegenzug schoss Krautschneider freistehend vorbei. In einem munteren Schlagabtausch lieferten dann zwei Ex-Löwen einen Qualitätsbeweis: Mölders mit geschickter Ballbehauptung und einem Pass genau in den Lauf von Karger, der eiskalt zum 1:3 abschloss (60.). Jost köpfte fast im Gegenzug Cymer den Ball direkt in die Arme (63.). Die Blauhemden bemühten sich auch weiterhin, doch Mölders sorgte nach einem Konter mit dem 1:4 für die Entscheidung zu Gunsten der Gäste (76.), die damit auch die Tabellenführung übernahmen. UMBERTO SAVIGNANO

FC Deisenhofen – TSV Landsberg 1:4 (1:2)

FC Deisenhofen: Knauf - Schneiker (84. Jungkunz), Nickl (65. Sagner), Vodermeier, Gkasimpagiazov (81. Kretzschmar), Köber, Finster (81. Kurmehaj), Lippmann, Yilmaz, Jost (84. Abou-El-Ela), Bachhuber Tore: 0:1 Krautschneider (7.), 0:2 Karger (30.), 1:2 Jost (45.+3), 1:3 Karger (60.), 1:4 Mölders (76.)