„Mölders wird weiter seine Tore schießen“

Von: Umberto Savignano

Deisenhofen – Das Spitzenspiel der Bayernliga Süd zwischen Tabellenführer TSV Landsberg und dem Vierten FC Deisenhofen am Samstag (14 Uhr) ist auch das Duell der beiden Top-Torjäger: Neun Treffer hat der Deisenhofner Nico Karger schon markiert, gar deren zwölf Landsbergs Spielertrainer Sascha Mölders. Der Vergleich der beiden prominentesten Spieler der Liga ist auch deshalb besonders reizvoll, weil sie auf eine gemeinsame Vergangenheit beim TSV 1860 München zurückblicken. Höhepunkt des Zusammenspiels der beiden Stürmer war der Drittligaaufstieg mit den Löwen 2018. Im Gespräch mit unserer Zeitung spricht Nico Karger über sein Verhältnis zu Mölders, den Torjäger-Wettstreit und die Chancen im Schlagerspiel. Hatten Sie nach Ihrem Abschied von den Löwen vor gut zwei Jahren noch Kontakt zu Sascha Mölders?

Nach meinem Weggang von Sechzig war es da relativ ruhig. Aber, als mein Wechsel nach Deisenhofen öffentlich geworden ist, hab ich eine Sprachnachricht von Sascha bekommen, die aber mehr oder weniger Gaudi war. Ansonsten war da wenig Kontakt.

Was hat er Ihnen denn mitgeteilt?

Dass ich vorher was hätte sagen sollen.

Wäre er dann am Ende noch zu Deisenhofen gekommen?

Nein, ich glaube, er meinte es schon anders.

Dass Sie nach Landsberg hätten wechseln sollen?

Wahrscheinlich. Aber das war, glaube ich, nur Spaß.

Wie würden Sie grundsätzlich Ihr Verhältnis zu Mölders beschreiben?

Es ist ein ganz normales Verhältnis.

Nun spielen Sie am Samstag also gegeneinander. Freuen Sie sich aufs Wiedersehen?

Gegen Sascha zu spielen, ist irgendwie komisch. Wir verfolgen uns ja ein bisschen durch die Ligen. Als er mit Großaspach in der Regionalliga war, hätte ich mit Elversberg gegen ihn spielen sollen, aber ich hatte dann Corona. Jetzt sind wir zusammen wieder eine Liga weiter unten.

Und Sie beide drücken der Bayernliga mit Toren Ihren Stempel auf. Ist das für Sie ein Anreiz, Mölders in der Torschützenliste zu überflügeln?

Für mich ist das gar kein Thema. Ich habe mir noch nie ein Ziel gesetzt, um die Torjägerkanone zu holen. Sascha ist ein cooler Stürmer und er wird weiter seine Tore schießen. Das wird schwer, dran zu bleiben. Aber wenn er sie dann geholt hat, biete ich mich gerne an, ihm beim Bier zu helfen, das schafft er gar nicht alleine. (Der Bayernliga-Torschützenkönig erhält 15 Kästen Erdinger Weißbier als Prämie - d. Red.)

Landsberg ist nicht nur Mölders. Die Mannschaft ist mit namhaften Amateurfußballern gespickt, wie etwa Michael Hutterer und Alexander Benede, die 2017 tragende Säulen bei der Bayernligameisterschaft des SV Pullach waren. Was ist im Spitzenspiel für den FC Deisenhofen drin?

Von der Qualität der Einzelspieler her müssen wir uns nicht verstecken. Spieler wie Hutterer oder Benede kannte ich vorher, ehrlich gesagt, nicht, aber ich habe schon gehört, dass sie zu den guten Leuten in der Liga zählen. Ich glaube allerdings, dass wir insgesamt mehr Potenzial haben. Das sagt aber nichts, es kommt darauf an, wie wir als Mannschaft spielen.

Wie beurteilen Sie die bisherige FCD-Saison?

In den letzten drei Spielen vor Kottern war es eher ein bisschen ruhiger. Aber nach dem 4:0 haben wir nochmal Selbstvertrauen bekommen. So kann man weitermachen.

Sie haben Ihre Profi-Laufbahn im Sommer bewusst beendet. Hat der Wechsel nach Deisenhofen Ihre Erwartung, wieder mit mehr Freude zu kicken, erfüllt?

Elversberg war vom Spaß her katastrophal, die letzte Saison bei Sechzig, als ich viel verletzt war, war natürlich auch nicht toll. So gesehen kann man schon sagen, dass ich jetzt in Deisenhofen meinen Spaß wiedergefunden habe.

Wie lautet Ihr Saisonziel mit dem FCD?

Ich bin nicht nach Deisenhofen gekommen, um Vorgaben zu erfüllen. Man schaut, was sich ergibt. Ich weiß im Grunde wirklich nicht, was der Verein vorhat. Aber ich glaube, Andi Pummer als Trainer, der schon im professionellen Bereich gearbeitet hat, will nach oben.

Das Gespräch führte Umberto Savignano.