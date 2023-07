„Oben mitzuspielen ist der Anspruch“ – Ex-Löwe Heigl will mit Heimstetten um den Aufstieg kämpfen

Von: Sebastian Isbaner

Moritz Heigl (re.) läuft ab kommender Saison im Trikot des SV Heimstetten auf. © IMAGO/Sven Leifer

Nach einer Saison bei Türkgücü München zieht es Ex-Löwe Moritz Heigl weiter. Zur neuen Saison geht der 24-Jährige für den SV Heimstetten an den Start.

München – Nach dem Abstieg aus der Regionalliga bereitet sich der SV Heimstetten auf die kommende Bayernliga-Saison vor. Nach zahlreichen Abgängen konnten sich die Münchner nun prominent verstärken. Moritz Heigl wechselt zur neuen Saison von Türkgücü München zum SVH.

Nach nur einer Saison: Moritz Heigl kehrt von Türkgücü München in die Bayernliga zurück

Der 24-Jährige, der in der Jugend des TSV 1860 München ausgebildet wurde, spielte von 2017 bis 2022 für die zweite Mannschaft der Löwen in der Bayernliga Süd. Vergangenen Sommer wechselte er zu Türkgücü München und kam dort insgesamt 19-mal in der Regionalliga zum Einsatz. Nun beginnt er beim SV Heimstetten ein neues Kapitel.

„Ich hatte einige Angebote aus dem Münchner Raum. Nachdem Türkgücü den Vertrag nicht verlängert hat, wollte ich noch versuchen, irgendwo in der Regionalliga unter Profibedingungen zu spielen. Ich hatte dann ein Probetraining in Steinbach. Dort bin ich aber vor den Gesprächen wieder abgereist. Ich wollte nicht weg aus München“, sagt Heigl im Gespräch mit Fußball-Vorort/FuPa Oberbayern.

„Sie wollen sehr viel spielerisch lösen. Mit dem Spielsystem kann ich mich sehr gut identifizieren.“

Danach zog der 24-Jährige ein Engagement beim SV Heimstetten immer mehr in Betracht. „Christoph Schmitt hat mich angeschrieben und ich stand mit Fabio Sabbagh in engem Kontakt. Ich habe dann mal mittrainiert und dann hat sich das so ergeben“, sagt Heigl. Vor allem die Spielidee des Regionalliga-Absteigers habe Heigl überzeugt: „Mir ist sofort aufgefallen, dass sie sehr viel spielerisch lösen wollen. Mit dem Spielsystem kann ich mich sehr gut identifizieren. Genau das habe ich früher auch bei 1860 gelernt.“

Bayernliga Süd: Trotz starker Konkurrenz – Heigl will mit Heimstetten um die oberen Plätze spielen

Sportlich gesehen wird die kommende Saison nicht einfach für den SV Heimstetten. Nach der desaströsen Leistung in der vergangenen Spielzeit und dem Abstieg in die Bayernliga steht der Verein vor einem Umbruch. Viele Abgänge musste Heimstetten in dieser Sommerpause bereits hinnehmen. Trotzdem traut Heigl, auch dank Neuzugängen wie Nico Nollenberger von der SpVgg Unterhaching, seiner neuen Mannschaft einiges zu.

Auch einen direkten Wiederaufstieg möchte der Verteidiger nicht ausschließen: „Das Team ist neu zusammengestellt, aber ich bin sehr zuversichtlich für die kommende Saison. Ein Aufstieg ist immer schwierig zu planen. Die Konkurrenz, vor allem Landsberg, ist sehr gut. Da wird man nach den ersten Spielen sehen, wie der Stand ist. Oben mitzuspielen, sollte aber auf jeden Fall der Anspruch des SV Heimstetten sein.“ (Sebastian Isbaner)