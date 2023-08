Devise „Mölders ärgern“ misslingt den Junglöwen– Münchner Blamagen gegen die Allgäuer Clubs

Von: Robert M. Frank

Bei Sascha Mölders und dem TSV Landsberg läuft es weiterhin. Der VfR Garching dagegen kassierte die nächste Niederlage. © IMAGO/regiopictures und FuPa/Sven Leifer

Der SV Heimstetten hatte während der Woche neben der bitteren 0:6-Pleite im Totopokal gegen Türkgücü eine Hiobsbotschaft zu vermelden.

München – Der einstige Regionalligist meldete seine zweite Mannschaft vom laufenden Spielbetrieb in der Kreisklasse ab, die noch vor sieben Jahren in der Bezirksliga gespielt hatte. Die Abteilungsleitung spricht in einer Mitteilung auf der Vereinshomepage von fehlenden finanziellen Möglichkeiten und von zu vielen Abgängen von Jugendspielern. Die in der C-Klasse spielende dritte Mannschaft des SV Heimstetten wird fortan in die zweite Mannschaft umfunktioniert.

In der Bayernliga rehabilitierte sich das Team von Trainer Roman Langer indes von der Pokalpleite umgehend mit einem 3:1-Heimsieg gegen den SV Kirchanschöring. Zwar ist die Rückkehr in die Regionalliga wegen der vielen personellen Veränderungen aktuell kein Thema. Aber der Kontakt zur Spitzengruppe konnte gewahrt werden. Am Freitagabend schnürte Kubilay Celik einen Doppelpack (12. und 44. Minute) und ist mit vier Treffern der bisher beste „Schütze“ des SVH. Kurioserweise zählte diese Partie auch als Qualifikation für den Toto-Pokal in der kommenden Saison.

Immer bedrohlicher wird die Lage für den FC Ismaning. Der ehemalige Regionalligist blamierte sich mit einer 0:4-Heimpleite gegen den 1.FC Sonthofen. Bis zur Pause begegneten sich die Kontrahenten auf Augenhöhe, mit einem Chancenplus für die Ismaninger. „Eigentlich müssten wir mit 2:0 in Führung liegen“, meinte FCI-Präsident Emanuel Eisenreich. Doch im zweiten Abschnitt sollte sich das Auslassen bester Torchancen bitter rächen, denn die Gastgeber gingen schnell und drastisch unter. Die Allgäuer Markus Notz (48.), Manuel Methfessel (64.), Kevin Haug (72.) und Boran Özden (82.) stürzten die Mannschaft von Trainer Mijo Stijepic in eine tiefe Krise.

Im Münchner Norden gibt es eine weitere Problemmannschaft. So ging die Talfahrt des VfR Garching mit der 1:4-Pleite in Kottern weiter. Dabei gab es bei den Gästen einen kurzfristigen Trainertausch: Weil Nico Basta im Urlaub ist, sprang sein Bruder Riccardo als Coach ein. Aber auch er konnte die fünfte Niederlage am Stück nicht verhindern.

Mit nur drei Punkten aus sieben Partien schrillen beim früheren Regionalligisten die Alarmglocken. Die Allgäuer kassierten in der 20. Minute den Platzverweis von Dennis Hoffmann wegen einer Notbremse, bestimmten aber auch in Unterzahl die Partie. Für Garching war der Ehrentreffer von Leon Aslanidis (66. zum 1:3) nur ein ganz schwacher Trost.

Für den TSV 1860 II gab es vor dem Gastspiel in Landsberg nur eine Devise: „Wir wollen den Mölders ein wenig ärgern“, so Löwen-Trainer Frank Schmöller, der sein Team in der klaren Außenseiterrolle sah. „Die Landsberger sind hochkarätig besetzt und ein Titelaspirant.“ Die U21 des TSV 1860, verstärkt mit drei Jungprofis, zeigte beim Duell mit dem Spitzenreiter eine starke Leistung und verlor trotzdem recht unglücklich mit 1:2.

Bereits nach drei Minuten erzielte Mansour Ouro-Tagba per Kopfball das 1:0 für die kleinen Löwen, die es dann versäumten nachzulegen. Das spielte dem Tabellenführer in die Karten, der mit den Toren von Steffen Krautschneider (54.) und Amar Cekic (90.+1) die Partie drehte. Die Rote Karte für 1860-Jungprofi Devin Sür (90.+6) wegen groben Foulspiels spielte dann keine Rolle mehr. Ex-Löwe Sascha Mölders ging diesmal als Torschütze leer aus, jubelte aber über Heimsieg, der die Aufstiegsträume von Landsberg weiterleben lässt. (Robert M. Frank/Klaus Kirschner)

Schwere Zeite für Ismanings Coach Mijo Stijepic. Foto: imago © imago