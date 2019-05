Nach 0:4-Schlappe auf dem Betze: Haching gegen Lotte unter Zugzwang 

Die Stimmung am Boden: Die schwache Rückrunde beförderte Unterhaching mitten rein in den Abstiegskampf.

UHG nur noch zwei Punkte vor dem Abstieg

von Klaus Kirschner schließen

Die Lage im Abstiegskampf verschärft sich für die SpVgg Unterhaching. Nach der 0:4 (0:0)-Pleite beim 1. FC Kaiserslautern gab es gestern den nächsten Rückschlag für das zweitschlechteste Team der Rückrunde.

Unterhaching – Der KFC Uerdingen, das schlechteste Rückrundenteam (beide 10 Punkte), verlor zu Hause gegen Energie Cottbus (1:2), das fürs Erste die Abstiegszone verließ. Bedeutet für Haching: Das Polster auf den rettenden 17. Tabellenplatz ist auf zwei Zähler geschmolzen. Das Heimspiel am Samstag gegen Lotte, das knapp über dem Strich steht, wird somit zum Endspiel für die Mannschaft von Trainer Claus Schromm.

Die Duelle mit dem FCK verdeutlichen das Auf und Ab der SpVgg Unterhaching in dieser Saison. In der Vorrunde fegten die Hachinger die Pfälzer mit 5:0 aus dem Sportpark. Am Samstag kassierten die Rotblauen vier Tore.

Erneut musste Schromm sechs Stammkräfte ersetzen, dafür kehrten Marc Endres, Maxi Bauer und Sascha Bigalke ins Team zurück. Bis zur Pause hatten die Hachinger den FCK im Griff, die 16 000 Fans auf dem Betzenberg verabschiedeten ihr Team mit Pfiffen in die Kabine.

Im zweiten Abschnitt schalteten die Pfälzer dann mehrere Gänge hoch, die Hachinger Abwehr verlor zunehmend die Übersicht. Innerhalb von nur 200 Sekunden gerieten die Gäste auf die Verliererstraße: In der 59. Minute köpfte Christian Kühlwetter zum 1:0 ein, wenig später landete ein Weitschuss von Florian Pick im Tor. Danach hatten die Roten Teufel leichtes Spiel gegen demoralisierte Hachinger. Einwechslungen verpufften, die wenigen Tormöglichkeiten verstolperte der seit Wochen glücklose Stefan Schimmer. André Hainault (88.) und Christoph Hemlein (90.) sorgten für die Entscheidung – und für Ernüchterung bei der Spielvereinigung. „Das war brutal. Wir haben das Spiel lange offen gehalten. Es passt ins derzeitige Bild. Wir haben kein Spielglück, dann kommen diese Nackenschläge und das Selbstvertrauen ist weg“, sagte Sascha Bigalke.

Trainer Schromm hat die Hoffnung auf den Klassenerhalt dennoch nicht aufgegeben: „Wieder einmal hat der Gegner unsere Fehler bestraft“, sagte er: „ Jetzt haben wir am kommenden Spieltag den nächsten Matchball gegen Lotte. Da müssen wir im vorderen Drittel zielstrebiger sein, sonst wird auch dieses Heimspiel nicht leicht für uns.“ KLAUS KIRSCHNER