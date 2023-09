Nach 1:4 beim SV Heimstetten: Gesprächsbedarf beim VfR Garching

Von: Patrik Stäbler

Garching lässt die Köpfe hängen. © Dieter Michalek

Die Fußballer des SV Heimstetten sind nach diesem Bayernligaderby bereits zusammengekommen, haben den lobenden Worten von Trainer Roman Langer gelauscht, sind danach zu ihren Fans hinübergeeilt, um mit ihnen diesen 4:1-Sieg zu besingen, ehe sie nun also zurück übers Spielfeld und in Richtung Kabine traben. Und der Gegner aus Garching? Dessen Kicker stehen die ganze Zeit über im Spielerkreis, während Coach Nico Basta minutenlang und eindringlich auf sie einredet.

Heimstetten/Garching – „Es ging gar nicht so sehr um das Spiel heute“, wird der Trainer später verraten. „Ich habe eher ein paar grundlegende Sachen angesprochen, an denen es bei uns hapern könnte. Auch das Thema Teamgeist auf dem Platz betreffend.“ Der Grund für die mahnenden Worte wird spätestens beim Blick auf die Tabelle ersichtlich: Die Pleite in Heimstetten ist für den VfR die siebte in Serie; mit nur drei Punkten aus neun Spielen ist der Club aktuell Vorletzter. „Natürlich stellt sich irgendwann die Frage: Hakt es an der Qualität?“, sagt Basta, der diese Frage erstaunlich ehrlich mit einem „Ich weiß es nicht“ beantwortet. Jedoch sei er überzeugt, fügt er sogleich hinzu, „dass wir in dieser Liga mithalten können, wenn bei uns alles passt.“

Riglewski, Hoppe, Vnuk und Kehl (v.l.) feiern den Heimstettner Erfolg. © Dieter Michalek

Genau das ist im Derby aber nicht der Fall. „Wir hatten uns vorgenommen, diesmal nicht schnell in Rückstand zu geraten“, sagt Nico Basta. Das klappt jedoch nur acht Minuten lang – bis zum 1:0 von Severin Müller. „Heimstetten hat es einfach wesentlich besser gemacht“, räumt der VfR-Coach ein, dessen Team nach einem sehenswerten Hacken-Tor von Filip Vnuk mit einem 2:0 in die Kabine geht. Vier Minuten nach Wiederanpfiff folgt dann die Vorentscheidung in Form des 3:0 durch SVH-Kapitän Lukas Riglewski. Die weiteren Tore von Roman Gertsmann und Valentin Micheli per Elfmeter sind lediglich Ergebniskosmetik.

So niedergeschlagen die VfR-Fußballer nach dem 4:1 im Spielerkreis beisammenstehen, so zufrieden gibt sich Heimstettens Trainer Roman Langer. „Das war total souverän“, lobt er den Auftritt seiner Elf. Wobei er einschränkt: „Wir haben es gut gemacht, aber nicht sehr gut. Eigentlich hätten wir die Partie früher entscheiden müssen.“ Im Vergleich zur Situation in Garching ist dies freilich ein Jammern auf hohem Niveau. Jedoch sind die Ansprüche beim Absteiger auch ungleich höher. „Wir haben vor der Saison gesagt, dass wir vorne mitspielen wollen“, erinnert Langer. „Und bisher klappt das ganz gut.“

Tatsächlich liegt sein SVH nach dem dritten Sieg in Serie auf Tabellenrang vier – mit drei Punkten und einem Spiel weniger als die Spitzenreiter aus Kottern und Erlbach. „Wir sind total zufrieden, wie es bisher gelaufen ist“, betont Roman Langer. „Die Mannschaft ist im Flow, und das wollen wir beibehalten.“ Sagt’s, verabschiedet sich und eilt gut gelaunt vom Spielfeld – während die VfR-Kicker immer noch im Spielerkreis stehen. (PATRIK STÄBLER)