Nach 0:5-Debakel in Erlbach - Ismaning-Coach Stijepic erwartet Antwort gegen Rosenheim

Von: Nico Bauer

Teilen

„Meine deftigste Niederlage als Trainer“: Mijo Stipepic muss den FC Ismaning wieder aufrichten. © Gerald Förtsch

Nach der Abreibung in Erlbach steht für den FC Ismaning die nächste Aufgabe in der Bayernliga Süd an. zu Gast ist der Regionalliga-Absteiger TSV Rosenheim.

Ismaning – Nach zwei Niederlagen und 1:8 Toren gab es beim FC Ismaning durchaus Gesprächsbedarf. Nun, im Heimspiel gegen den TSV 1860 Rosenheim (Samstag, 14 Uhr), erwartet Trainer Mijo Stijepic die Rückkehr zu den Tugenden, mit denen der FCI zwischenzeitlich die Nummer eins der Fußball-Bayernliga Süd war.

Das 1:3 zu Hause gegen Kirchanschöring klammert Stijepic bei der Kritik am Team wegen der kuriosen Umstände aus, aber das 0:5 in Erlbach wurde noch einmal gründlich analysiert. „In der Videoanalyse wurde die Niederlage noch schlimmer, „weil wir da immer mehr Fehler gesehen haben“. Stijepic monierte bei einem Quasi-Eigentor und vier Kontersituationen, dass man zu sehr auf sich selbst und zu wenig auf den Gegner schaute.

Vor allem aber ärgerte sich der Trainer darüber, dass die Einstellung nicht stimmte und die Mannschaft so ein gutes Stück vom eigentlichen Leistungspotenzial entfernt war. „Wenn wir gegen den Ball jedes Mal so spielen wie in Erlbach, dann steigen wir ab“, ist die klare Ansage des Trainers.

Über eine Reaktion der Mannschaft in der Trainingswoche möchte Stijepic nicht spekulieren, „weil man auch in der vergangenen Woche nicht sehen konnte, dass Erlbach so läuft. Genau diese Unberechenbarkeit macht Fußball ja auch zum größten und beliebtesten Sport der Welt.“

Das Heimspiel gegen den Regionalliga-Absteiger TSV 1860 Rosenheim ist insofern spannend, weil der Vorletzte nach unsäglich schlechten Auftritten den Trainer gewechselt hat. In Ismaning kann man sich nahezu gar nicht auf den Gegner einstellen und muss mehr denn je auf sich selbst schauen.

Stijepic macht noch einmal die Lehre von Erlbach deutlich: „Wir müssen an das Maximum gehen, und wenn wir das schaffen, gewinnen wir auch das Spiel.“

Diesmal müssen die Ismaninger ihren eine Woche im Urlaub weilenden Abwehrchef Alexander Jobst ersetzen. Trainer Stijepic hat volles Verständnis für die Personalie, „weil der Hundertprozentige in seinen zwei Jahren Ismaning gefühlt nur in einem Training gefehlt hat“. Auch Daniel Bux weilt noch in den Ferien, während Clemens Kubina mit einem Bänderriss länger fehlt und Daniel Gaedke (Halsschmerzen) fraglich ist. Mit dem großen und ausgeglichenen Kader kann der FC Ismaning diese Personalien besser kompensieren als andere. „Wir haben diese Saison schon mehrere Spiele gewonnen, weil wir fünf Wechsel auf Top-Niveau machen konnten“, so der FCI-Trainer. (Nico Bauer)

FC Ismaning: Radic - Mittermaier, Roth, Weber, Krizanac - Hofmann, Yilmaz, Redl, Lommer, Nishikawa - Kollmann (Davydov).