„Katastrophal“: Nach der Pause wird’s ganz bitter für Absteiger Heimstetten

Von: Patrik Stäbler

Der an diesem Tag stärkste Spieler des SV Heimstetten verlässt nach 70 Minuten den Platz – mit einem verbitterten Gesichtsausdruck.

Heimstetten – Denn auch mehrere Glanztaten von Torwart Maximilian Riedmüller haben nicht verhindern können, dass sein SVH auswärts beim VfB Eichstätt zu diesem Zeitpunkt bereits 0:4 zurückliegt. Der 35-Jährige wird 20 Minuten vor Schluss durch Moritz Knauf ersetzt, der kurz darauf ebenfalls hinter sich greifen muss.

Und so steht am Ende eine 0:5-Niederlage für den designierten Absteiger, die Trainer Christoph Schmitt hinterher als „eindeutig und verdient“ bezeichnet.

Dabei ist der Auftritt seiner Mannschaft an diesem Nachmittag ein Stück weit bezeichnend für die komplette Regionalligasaison des SV Heimstetten, die laut seinem Coach „katastrophal“ gewesen ist. So fangen sich die Gäste bereits nach sechs Minuten ein frühes Gegentor durch Julian Kügel ein, das alle taktischen Pläne des Trainerteams über den Haufen wirft. Erschwerend kommt hinzu, dass die Personaldecke des SVH – wie so oft in dieser Spielzeit – kaum mehr als ein dünnes Decklein ist: Mit gerade mal 13 Spielern, da-runter zwei Torhüter, hat der Club die Reise in die Domstadt angetreten.

Dennoch verkaufen sich die Heimstettner in der ersten Halbzeit noch ganz passabel – und haben in Person von Meriton Vrenezi in der 17. Minute die dicke Chance zum Aus-gleich. Doch der Angreifer verzieht aus halbrechter Position; und weil auch die Eichstätter ihre weiteren Möglichkeiten in der ersten Hälfte ungenutzt lassen, geht es beim Pausenstand von 0:0 in die Kabinen.

Dort habe sich seine Mannschaft vorgenommen, im zweiten Durchgang noch mal alles zu versuchen, berichtet Christoph Schmitt. Doch nur zwei Minuten nach Wiederanpfiff setzt es einen Nackenschlag für die Gäste aus Heimstetten – in Form des 0:2 von Fabian Eberle. Und ab diesem Gegentor habe sein Team dann „leider Gottes aufgehört, leidenschaftlich zu verteidigen“, moniert der Trainer des SVH. Und das bleibt nicht ohne Folgen.

Denn nicht zum ersten Mal in dieser Spielzeit ergeben sich die Heimstettner im Lau-fe eines zweiten Durchgangs in ihr Schicksal, wodurch der Gegner leichtes Spiel hat. So lädt der SVH die Platzherren durch Fehler und Unkonzentriertheiten zu einer Serie von erstklassigen Torchancen ein. Drei davon nutzen erneut Julian Kügel, erneut Fabian Eberle sowie Philipp Federl, um das Ergebnis binnen lediglich 17 Minuten auf 0:5 hochzuschrauben.

Dabei hätte es sogar noch deutlicher werden können, wäre dem SVH nicht zweierlei zupass gekommen. Zum einen vereitelt Torwart Maximilian Riedmüller mehrere Hochkaräter der Eichstätter; und zum anderen schalten die Gastgeber in der Schlussviertelstunde nach einer Serie von Auswechslungen gefühlte drei Gänge nach unten. Und so steht am Ende eine 0:5-Niederlage für die Gäste, wodurch Heimstetten nun-mehr seit sechs Spielen sieg-los ist. (ps)

VfB Eichstätt - SV Heimstetten 5:0 (1:0)

SVH: Riedmüller (70. Knauf), Maljojoki (56. Manole), Günzel, Sengersdorf, Ezeala, Steimel, Micheli, Weser, Riglewski, Awata , Vrenezi.

Tore: 1:0 Kügel (7.), 2:0 Eberle (48.), 3:0 Kügel (54.), 4:0 Eberle (64.), 5:0 Federl (71.).

Schiedsrichter: Jürgen Steckermeier (TSV Altfraunhofen) – Zuschauer: 600.