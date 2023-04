Nach Fußverletzung - Maxi Welzmüller vor Comeback gegen Aufsteiger Ansbach

Von: Robert M. Frank

Maximilian Welzmüller gibt sein Comeback gegen Ansbach © Sven Leifer

Der Spitzenreiter der Regionalliga Unterhaching will vorne die nächsten Punkte Richtung Meisterschaft und möglicher Aufstieg holen.

Unterhaching – Für die SpVgg Unterhaching kommt es im Auswärtsspiel an diesem Samstag (14 Uhr) bei der SpVgg Ansbach zu einer Premiere. Der Spitzenreiter der Regionalliga Bayern tritt zum ersten Mal auswärts beim Team aus Mittelfranken an. Ansbach ist derzeit die Mannschaft der Stunde. In den vergangen sieben Spielen hat der Aufsteiger nur einmal verloren, und das gegen den Tabellenzweiten Würzburg (0:1). Durch die starken Ergebnisse hat sich die Mannschaft von Spielertrainer Christoph Hasselmeier von den den Abstiegsrängen vorerst befreit. Allerdings beträgt der Vorsprung auf die Relegationsplätze nur fünf Punkte, weshalb Ansbach weiterhin zum Punkten verdammt ist.

Hachings Co-Trainer Thomas Kasparetti erwartet die heimstarken Ansbacher, die in der laufenden Saison im heimischen Xaver-Bertsch-Sportpark erst vier Mal verloren haben, mehr als nur einen ernstzunehmenden Gegner. „Ansbach spielt eine gute Saison und wird sich vor einer tollen Kulisse mit vielen Zuschauern auch sicher was ausrechnen gegen uns.“

Lediglich mit dem Toreschießen tun sich die Ansbacher schwer. Die drei Top-Torschützen Patrick Kroiß, Sven Landshuter und Lukas Schmidt kommen jeweils auf sieben Tore. Da hat die SpVgg Unterhaching mit dem Regionalliga Top-Torjäger Patrick Hobsch (23 Treffer) sowie Mathias Fetsch (12) und Manuel Stiefler (10) drei Akteure, die zusammen schon auf wesentlich mehr Treffer kommen. Das torgefährliche Trio wird auch in der Partie in Ansbach wieder dabei sein und auf Torejagd gehen.

Möglicherweise ebenso wieder zurückkehren könnte Maximilian Welzmüller. Der defensive Mittelfeldspieler hatte bereits vor dem vergangenen Spieltag gegen Eichstätt nicht mehr auf der Verletzenliste gestanden, ein Einsatz des zuvor am Fuß verletzten 33-Jährigen im Heimspiel war dann aber doch noch etwas zu früh gekommen. Sicher fehlen wird den nunmehr seit sechs Spielen ungeschlagenen Hachingern hingegen weiterhin ihr langzeitverletztes Top-Talent Maurice Krattenmacher.

Der Spitzenreiter dürfte sich an diesem Spieltag auch nicht darauf verlassen können, dass der in der Tabelle neun Punkte entfernte Verfolger Würzburg zeitgleich patzt. Denn der Tabellenzweite bestreitet zur gleichen Zeit sein Heimspiel gegen das abgeschlagene Schlusslicht SV Heimstetten. Eine Schützenhilfe für die Hachinger vom so gut wie sicher abgestiegenen Nachbarn aus dem Münchner Norden gegen Würzburg käme einer großen Überraschung gleich. (Robert M. Frank)