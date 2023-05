Nach Niederlage im Derby gegen den TSV Ottobrunn wird es für Fortuna Unterhaching eng

Von: Umberto Savignano

Teilen

Ottobrunn/Unterhaching – Nach dem 1:2 (0:1) im Kreisliga-Derby beim TSV Ottobrunn wird es für Fortuna Unterhaching im Abstiegskampf richtig eng. Gerade mal zwei Punkte trennen das Team von Florian Darchinger noch von der Relegationszone. „Das war das erste Spiel seit vielen, vielen Wochen, das von der Einstellung und der Laufbereitschaft her richtig schlecht war“, zeigte sich der Trainer tief enttäuscht.

Dabei hatte Darchinger den Eindruck, dass den Ottobrunnern, die wegen eines Geburtstagsfests tags zuvor um eine Verlegung gebeten hatten, die Folgen des Feierns noch anzumerken waren. „Sie haben gar nicht richtig gewollt.“ Nach dem schwachen ersten Durchgang mit der TSV-Führung durch Dominik Fischer (43.) hielt Darchinger, der sich nach der Saison auf seine Funktion als Vereinschef konzentrieren will, „eine nachdenkliche Halbzeitansprache. Ich habe die Spieler gefragt, ob es daran liegt, dass ich aufhöre.“ Daraufhin wirkten die Gäste engagierter, beantworteten Maximilian Mauermeiers 2:0 (65.) mit dem schnellen Anschluss durch Samuel Richter (67.) und drängten auf den Ausgleich, doch das Glück ist den Fortunen in dieser Saison nicht hold. So muss der Coach ständig auf angeschlagene Leute bauen. „Stimmungsmäßig ist es schwierig“, gesteht Darchinger vor dem Heimspiel am Sonntag (13 Uhr) gegen Schlusslicht SV Heimstetten II. Die Ottobrunner stehen auf dem dritten Platz, den sie heute (18.45 Uhr) beim Vorletzten N.K. Hajduk weiter untermauern wollen. um