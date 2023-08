Nach Niederlage zum Auftakt – Brunnthal hofft gegen Neuhadern auf den ersten Sieg

Von: Nico Bauer

Intensiver Start in die neue Saison: Brunnthals Marius Keller und Pasings Abdou Tchagodmou im rassigen Zweikampf. © Sven Leifer

Nach dem Abstieg aus der Landesliga steht der TSV Brunnthal am Anfang eines Neuanfangs. In der Bezirksliga wartet nun der FC Neuhadern auf den TSV.

Brunnthal – Der Neustart in der Bezirksliga begann mit einer Heimniederlage, aber eigentlich hat der TSV Brunnthal nicht viel falsch gemacht. Für ein besseres Ergebnis beim FC Neuhadern (Sonntag, 14 Uhr) müssen nur Kleinigkeiten verbessert werden. „Wir müssen diesmal 90 Minuten gut verteidigen und nicht nur 80“, sagt der Brunnthaler Trainer Janosch Landsberger.

In der Aufstellung muss er nur eine Position der Startelf ändern, weil Oliver Lindenauer in Urlaub ist. Ansonsten gibt es keinen Grund für größere Änderung. „Wir sollten eigentlich nur zwei Tore mehr schießen“, sagt der Coach. Bei der 1:4-Niederlage von Neuhadern in Penzberg waren die Brunnthaler vor Ort und sahen schon einmal, wie der nächste Gegner zu knacken ist.

Allerdings wird am Sonntag in Neuhadern auf Kunstrasen gespielt und da kann sich der Brunnthaler Trainer das Grinsen nicht verkneifen, „weil uns das ja schon vor drei Wochen angekündigt wurde“. Die Wetterfrösche in dem Münchner Stadtteil wussten da wohl schon, dass der Sommer in Deutschland eine Regenpause einlegen würde. Die Brunnthaler haben deshalb unter der Woche den Platz verkleinert, um sich auf das Mini-Spielfeld des Gegners vorzubereiten. Positiv gesehen ist der Weg zum gegnerischen Tor diesmal kürzer und am späten Sonntagnachmittag soll mit einem Sieg der unglückliche Start gegen Pasing auch wieder ein bisschen geradegerückt werden. (nb)