FC Ismaning: Nachwuchsförderung als Investition

Von: Nico Bauer

Im Amt bestätigt: Die Vorstandschaft des FC Ismaning besteht weiter aus (von links) Günter Glasner, Sascha Lewin, Emanuel Eisenreich, Herbert Baur und Sandra Caterino. © Nico Bauer

Sportlich befindet sich der Fußball-Bayernligist FC Ismaning derzeit in der Krise und da war der Pflichttermin des Vereins eine willkommene Abwechslung. In der Jahreshauptversammlung schlugen gut gelaunte Spieler der Ersten Mannschaft ihren Kicker Dominik Hofmann vor, verdiente Clubikonen wurden geehrt und der Verein demonstrierte Einigkeit. Das gab es auch schon anders in diesem lebendigen Club.

Ismaning – Clubchef Emanuel Eisenreich stellte sich als Vorsitzender wieder zur Wahl und bestand auf eine schriftliche Abstimmung, damit eventuelle Kritiker auch ehrlich ihr Urteil fällen. Eisenreich bekam ein einstimmiges Votum und den maximalen Vertrauensbeweis. Auch seine Teammitglieder Sandra Caterino, Sascha Lewin (beide Vorstand Organisation), Herbert Baur (Vorstand Marketing) und Günter Glasner (Vorstand Finanzen) wurden in den Ämtern bestätigt. Dazu wurde auch der Schiedsrichter-Obmann Peter Bayer wiedergewählt und als Beiräte fungieren Robert Weißmann, Holger Hering, Thomas Berger und Anton Streibl.

Eine andere wichtige Entscheidung war die Beitragserhöhung bei den jugendlichen Mitgliedern. Bisher gab es zwei Altersklassen bis 14 Jahre (132 Euro jährlich) und 14 bis 18 Jahre (168 Euro jährlich). Neu sind die drei Klassen bis elf Jahre (168 Euro jährlich), bis 15 Jahr (216 Euro) und bis 18 Jahre (240 Euro). Emanuel Eisenreich betonte, dass der FC Ismaning gut qualifizierte Trainer verpflichte und selbst die neuen Beiträge bei drei Trainingseinheiten und einem Spiel in der Woche pro Stunde 85 Cent ausmachen. „Beim Tennis kostet die Trainingsstunde für meine Tochter 35 Euro“, gab Eisenreich einen Vergleich vor und bekam auch hier das einstimmige Votum der Versammlung.

Der Vereinspräsident betonte, dass die Ismaninger in der Jugend weiter extrem gut aufgestellt sind. Auch wenn die Erste Mannschaft derzeit einen Durchhänger hat, so gelingt es dem FC Ismaning jedes Jahr, Spieler aus der eigenen Jugend nach oben zu bringen. Deshalb sieht Eisenreich den FCI auf dem richtigen Weg. Langfristig möchte man auch bestehende Schulden durch die selbst ausgebildeten Bayernligaspieler wieder abbauen. Während der Coronajahre war kein Abbau möglich, aber der Verein hielt seinen Stand.

In der Versammlung fragte ein Mitglied, wann der Club wieder eine Internetseite hat. Die bisherige Seite nahm ein Mitglied nach seinem Abschied mit und für die Programmierung einer neuen Seite wollte der Vorstand laut Sascha Lewin keine 5000 Euro investieren. Deshalb hofft man auf ein Vereinsmitglied, das ehrenamtlich eine Seite erstellen möchte. (NICO BAUER)