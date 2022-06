Neuer Torwart: Haching holt René Vollath von Türkgücü

FUSSBALL ++ Regionalliga Bayern

Fußball-Regionalligist SpVgg Unterhaching hat Ex-Profi René Vollath (u.a. 1. FC Nürnberg, TSG Hoffenheim) als neuen Torwart verpflichtet.

Unterhaching – Neue Nummer eins beim Fußball-Regionalligisten SpVgg Unterhaching: Die Rot-Blauen meldeten an Fronleichnam die Verpflichtung von Torwart René Vollath. Der 32-Jährige trug zuletzt das Trikot von Türkgücü München, das nach der Insolvenz aus der 3. Liga absteigen musste und in der bevorstehenden Saison in der Regionalliga Bayern mit den Hachingern konkurriert.

René Vollath verfügt über jede Menge Erfahrung im Profifußball. Ausgebildet wurde der er beim 1. FC Nürnberg und der TSG Hoffenheim. Anschließend spielte er unter anderem für Wacker Burghausen, den Karlsruher SC, den KFC Uerdingen und zuletzt eben für Türkgücü München. Die Statistik weist für den neuen Hachinger Torhüter 38 Spiele in der 2. Bundesliga, 206 Spiele in der 3. Liga und drei Einsätze im DFB-Pokal aus. Aufgrund dieses großen Erfahrungsschatzes wird der 32-Jährige neben seinem Hauptjob im Regionalligateam zusätzlich noch Torwart- und Individualcoach im Nachwuchsleistungszentrum der SpVgg.

„René ist ein Vollprofi und Vorbild für alle jüngeren Spieler“, sagt Torwarttrainer Michael Gurski. Auch Vollath freut sich auf die neuen Aufgaben: „Haching ist ein Verein mit gewachsenen und nachhaltigen Strukturen. In meiner Zeit als Trainingsgast habe ich diese besondere familiäre und gleichzeitig ehrgeizige Atmosphäre gespürt.“