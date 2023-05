Neues Selbstbewusstsein: SV Dornach bei Titelkandidat Pfaffenhofen

Von: Guido Verstegen

Teilen

Mit neuem Selbstbewusstsein gehen die Bezirksliga-Fußballer des SV Dornach das schwierige Auswärtsspiel bei Titelkandidat FSV Pfaffenhofen an.

Dornach – Da gibt es ein dickes Brett zu bohren für Dornach: Tabellenführer Pfaffenhofen stellt mit 75 Treffern das torhungrigste Team der Liga, hat mit 19 Siegen die meisten Dreier eingefahren und weist die beste Heimbilanz auf. „Pfaffenhofen steht nicht umsonst da oben, aber wir müssen auf uns schauen“, sagt Dornachs spielender Co-Trainer Manuel Ring.

Der Angreifer ist nach seinem Kreuzbandriss im Vorjahr wieder zurück auf dem Trainingsplatz, will aber erst in der Vorbereitung auf die neue Saison voll angreifen. Ring erinnert sich gut an das Hinspiel, als die Dornen beim 1:5-Heimdebakel gegen den FSV die Tabellenführung abgaben: „Gerade in der Innenverteidigung waren wir damals nicht gut aufgestellt – Maximilian Leidecker kam gerade aus einer Verletzungspause und Touré Mamam aus dem Urlaub.“ Im Mittelfeld fehlte zudem Dominik Goßner, der wegen beruflicher Verpflichtungen auch am Samstag (14 Uhr) auszufallen droht. Definitiv nicht dabei ist der verletzte Suheyp Trabelsi.

Von der spannenden Konstellation vor dem Hinspiel ist nichts mehr übrig. Der Aufstieg ist für Pfaffenhofen (60 Punkte) drei Partien vor Saisonende zum Greifen nahe, während Dornach (44 Punkte) nach einer schwachen Rückrunde von Platz sechs grüßt. Immerhin: Beim 4:1 gegen den SVN München trat die Mannschaft deutlich stabiler auf als zuletzt. (guv)

Voraussichtliche Aufstellung: Dörsch - Wanzinger, Rankovic, Mamam, Reiter - Partenfelder, Goßner (N. Bagci), Soheili, Buck - Reitmayer, Rakaric