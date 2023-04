Neues Tief an der Gistlstraße

Von: Umberto Savignano

SV Pullach steckt wieder mittendrin im Abstiegsschlamassel.

Pullach – Das Zwischenhoch zum Start ins Frühjahr ist vorbei, nach der zweiten Niederlage in Folge steckt Fußball-Landesligist SV PulIach wieder ganz tief im Abstiegsschlamassel. Nicht nur das Ergebnis, sondern auch, wie das 1:2 (0:1) beim FC Unterföhring zustande kam, frustrierte SVP-Coach Fabian Lamotte, der vor allem die Leistung seiner Mannschaft in der ersten Halbzeit kritisierte: „Da waren wir, ehrlich gesagt, nicht wirklich auf dem Platz. Wir waren zu unkonzentriert, zu wenig mutig, zu wenig entschlossen, zu wenig aggressiv, haben nicht gut zusammengearbeitet, und die wenigen Offensivaktionen, die wir hatten, haben wir schlecht zu Ende gespielt.“

Dazu kam, nachdem Torwart Marijan Krasnic die beste Unterföhringer Chance im eins gegen eins zunichte gemacht hatte, noch ein überflüssiges Gegentor: Nach einem Pullacher Fehlpass am eigenen Strafaum traf Maick Antonio (17.).

In der zweiten Halbzeit sah Lamotte sein Team „verbessert“, jedoch noch lange nicht überzeugend: „Wir haben höher attackiert, haben es aber trotzdem nicht geschafft, klare Chancen herauszuspielen.“ Eine große Ausgleichsmöglichkeit gab es für die Raben aber immerhin, als Nasrullah Mirza allein aufs FCU-Gehäuse zulief, aber drüber schoss. Auch die Zeitstrafen für die Unterföhringer Aljan Arifovic (51.) und Sahin Bahadir (72.) konnten die Pullacher nicht nutzen. „Da hatten wir zwar mehr Ballbesitz, aber ohne daraus wirklich was zu machen“, vermisste Lamotte die Zielstrebigkeit bei seiner Elf.

In der 84. Minute dann die vermeintliche Entscheidung durch Unterföhrings derzeit gefährlichste Waffe, die direkten Freistöße von Arifovic: Der Mittelfeldspieler traf aus 30 Metern. „Es war trotzdem nicht vermeidbar“, zollte Lamotte dem Schützen für die gekonnte Ausführung seinen Respekt. Im direkten Gegenzug machten die Raben es aber wieder spannend, zumindest auf dem Papier: Einen langen Ball nahm Maximilian Stapf mit der Brust an und versenkte ihn im langen Eck (85.). Für den Stürmer persönlich war dies ein erfreulicher Aspekt seines Comebacks nach fünfmonatiger Pause, der Mannschaft half es jedoch nichts mehr, denn in den Schlussminuten kam der SVP dem Ausgleich nicht wirklich nahe. „Ich bin definitiv enttäuscht. Wir waren wieder mal nicht clever genug, ein Tor zu verhindern, haben vielmehr einen Fehler gemacht, der zum Rückstand geführt hat“, sagte Lamotte. Dazu beklagte er die weitgehende Harmlosigkeit im Angriff und zog ein so folgerichtiges wie ernüchterndes Fazit: „So wird es schwer, Spiele zu gewinnen.“ um

FC Unterföhring – SV Pullach 2:1 (1:0)

SV Pullach: Krasnic - Schmitt, Ogorodnik, Lelleck, Marseiler, Nsimba, Burghard, Mirza, Nguyen, Scurti, Pandza (62. Stapf) Tore: 1:0 Antonio (17.), 2:0 Arifovic (84.), 2:1 Stapf (85.) Zeitstrafen für die Unterföhringer Arifovic (51.) und Bahadir (72.)