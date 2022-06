Neustart an der Gistlstraße

Von: Umberto Savignano

Die Enttäuschung sitzt bei Theo Liedl nach dem Abstieg des SV Pullach noch immer tief. © Robert Brouczek

FUSSBALL-LANDESLIGA Beim SV Pullach gibt man sich nach dem Abstieg zurückhaltend

Pullach – Auch gut zwei Wochen nach dem Bayernligaabstieg des SV Pullach sitzt der Stachel bei Theo Liedl noch tief. „Es ist sehr enttäuschend, es war eine katastrophale Saison“, resümiert der Sportliche Leiter des SVP im Rückblick, wobei er dieses Fazit im selben Atemzug präzisiert: „Es war vor allem eine katastrophale Vorrunde. Nach der Winterpause waren wir gar nicht so schlecht.“ In der Tat: Auf die gesamte Spielzeit hochgerechnet hätte der Pullacher 1,5-Punkte-Schnitt aus dem Frühjahr sogar Platz sechs bedeutet.

Doch die Steigerung half nichts, bekanntlich wurden den Raben in der Relegation durch den TSV Dachau 1865 die Flügel gestutzt, sodass sie in die Landesliga abstürzten. Und dort wartet eine ziemliche Herausforderung auf Liedl, der ja 2019 seine damalige Managerrolle beendet hatte und die sportlichen Geschicke des SVP fortan eigentlich als Fan, den man gelegentlich um Rat fragen kann, beobachten wollte. Doch in der sportlichen Not kehrte er im März 2021 aus alter Verbundenheit zurück. Seither steckt er wieder mittendrin in den Planungen für seinen Herzensverein. Einen besonderen Reiz kann er am Neustart in der Landesliga nicht ausmachen: „Es ist sehr schwierig und für mich ist es eine Last. Aber ich will versuchen, die Leute, die gekommen sind, insbesondere den neuen Trainer Fabian Lamotte, so gut es geht zu unterstützen.“

Schließlich wartet auf Lamotte, der im März beim Relegationsgegner Dachau aufgrund einer Negativserie als Spielertrainer freiwillig zurückgetreten war, eine schwere Aufgabe. „Er hat einen großen Umbruch vor sich“, weiß Liedl. Das wird schon im heutigen ersten Vorbereitungsmatch gegen den Bezirksligisten 1. FC Penzberg (19 Uhr, Gistlstraße) zu sehen sein, bei dem der SVP wohl einige Kandidaten für eine Verpflichtung testen wird, während manche Akteure aus der vergangenen Saison, die abwanderungswillig, aber noch gebunden sind, fehlen könnten. „Einige Spieler haben noch Verträge und wenn sie die nicht einhalten, muss man sehen, was passiert“, so Liedl.

Die Liste der bereits feststehenden Abgänge ist ohnehin schon sehr lang: Dass Kapitän Martin Bauer aus familiären Gründen zurück zu seinem Stammverein SV Planegg-Krailing geht, ist lange bekannt, ebenso der Wechsel von Gilbert Diep zur SpVgg 1906 Haidhausen. Dorthin zieht es auch Justin Gaigl und Ersatzkeeper Leon Veliu. Ziad Saibou folgt wiederum Bauer in Richtung Planegg. Darius Amados und Semir Gracic kicken künftig für Türkgücü München, Mert Yildiz für den SV Heimstetten, Vincent Traub und Luis Heinzlmeier wechseln die Isarseite und sind in der nächsten Saison für den Lokal- und Ligarivalen TSV Grünwald aktiv.

Aber auch einige Neuzugänge kann der SVP schon präsentieren. Wie bereits gemeldet kehrt mit Stürmer Maximilian Stapf ein echter Pullacher aus Grünwald an die Gistlstraße zurück. Angreifer Dominik Bacher von der SpVgg Unterhaching, der im letzten halben Jahr an den TSV 1860 Rosenheim ausgeliehen war, verstärkt die Raben ebenso wie Marko Tomicic, ein weiterer Offensivspezialist, der in der Saison 2018/19 schon einmal für Pullach spielte, dann beim FC Unterföhring und zuletzt für den Kreisligisten NK Hajduk München. Aus Unterföhring kommt der japanische Mittelfeldmann Keita Kawai. Die Gistlstraße ist also offenbar auch in der Landesliga eine interessante Adresse. Trotzdem lässt sich derzeit kaum prognostizieren, welche Qualität der Kader am Ende haben wird. Entsprechend zurückhaltend gibt sich Liedl bei der Neuorientierung in der künftigen Spielklasse: „Ziele kann man bis jetzt noch nicht formulieren.“