SV Heimstetten nicht konkurrenzfähig

Von: Patrik Stäbler

Die Enttäuschung wird nie zur Normalität: Heimstettens Robert Manole bei der 0:2-Niederlage in Schweinfurt. © Sven Leifer

Mit elf Punkten Rückstand steht der SV Heimstetten in einem schier aussichtslosen Abstiegskampf.

Heimstetten – Der letzte Auftritt des SV Heimstetten in diesem Jahr ist in vielerlei Hinsicht ein Abziehbild einer bisher völlig verkorksten Saison des Regionalligisten gewesen. So hatte der SVH beim 1. FC Schweinfurt wieder mal mit Verletzungssorgen zu kämpfen. Wieder mal verschärfte der „Viererketten-Fluch“ die Personallage. Wieder mal machte sich Heimstetten das Leben durch individuelle Patzer schwer. Und wieder mal stand der SVH am Ende mit leeren Händen da.

0:2 hieß es aus Sicht der Gäste, die zwar eine Halbzeit lang gut mitgehalten hatten, letztlich aber auch das sechste Spiel in Serie nicht gewinnen konnten. Überdies wartet die Elf von Trainer Christoph Schmitt spielübergreifend nun bereits seit 387 Minuten auf einen Torerfolg. Doch was sicherlich die bitterste Zahl ist, mit der sich der Klub in die Winterpause verabschiedet: Satte elf Punkte beträgt der Rückstand des Tabellenletzten auf die Relegationsplätze. Die Mission Klassenerhalt im neuen Jahr mutet somit wie eine Mount-Everest-Expedition ohne Sauerstoff an.

Dabei durften die gebeutelten SVH-Kicker bei den zuletzt ebenfalls schwächelnden Schweinfurtern eine Halbzeit lang von einer Überraschung träumen. „Wir sind in der ersten Hälfte defensiv sehr gut gestanden und haben wenig zugelassen“, lobt Schmitt. Die beste Möglichkeit in einer chancenarmen Partie habe sein Team gehabt, als ein Schuss von Emre Tunc nach zehn Minuten knapp am langen Pfosten vorbeisauste.

„Aber wir wären nicht der SVH, wenn wir nicht in der 47. Minute einen blöden Fehler machen würden“, kommentiert Schmitt die spielentscheidende Szene. In dieser konnte seine Abwehr den Ball trotz mehrerer Gelegenheiten nicht klären; Schweinfurts Torjäger Adam Jabiri bedankte sich auf seine Art und netzte zum 0:1 ein. Elf Minuten später schlenzte Tim Kraus die Kugel aus 15 Metern unhaltbar für Keeper Maximilian Riedmüller ins lange Eck zum 0:2, zugleich die Vorentscheidung. Zwar spielten die Gäste die letzte halbe Stunde in Überzahl, nachdem Jabiri infolge eines Fouls an Alexis Fambo mit Rot vom Platz musste. Doch hochkarätige Chancen konnte sich der SVH nicht erarbeiten. „Wir haben viel Druck gemacht“, berichtet Christoph Schmitt, „aber meistens nur um den Strafraum herum gespielt“.

Schon nicht mehr auf dem Platz standen zu diesem Zeitpunkt Severin Müller und Sebastian Burke. Ersterer musste nach 24 Minuten verletzt ausgewechselt werden, nachdem der gelernte Stürmer zuvor als Innenverteidiger aufgelaufen war. „Wir haben den Fehler gemacht, ihn in die Viererkette zu stellen“, über sich sein Trainer in Galgenhumor. „Da war klar, was passieren wird.“ Schließlich sind die Abwehrspieler des SVH in der laufenden Saison von einem schier unglaublichen Verletzungspech verfolgt. Dieser „Viererketten-Fluch“ erwischte dann auch Sebastian Burke, der ebenfalls wegen einer Blessur vom Feld musste. Diese Ausfälle machten es noch schwerer für den SVH, der ohnehin nur mit 13 Feldspielern angereist war. „Mit dem Kader, den wir aktuell zur Verfügung haben“, so Schmitt, „sind wir in der Regionalliga nicht konkurrenzfähig“.

1. FC Schweinfurt - SV Heimstetten 2:0 (0:0) SVH: Riedmüller, Müller (24. Yildiz), Günzel, Sengersdorf, Sakhi Zada, Burke (46. Aicher), Fambo, Zander, Riglewski, Awata, Tunc Tore: 1:0 Jabiri (47.), 2:0 Kraus (58.) Rot: Jabiri (63. Schiedsrichter: Simon Schreiner (DJK SF Reichenberg ) Zuschauer: 360.