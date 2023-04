SV Lohhof: Nicht nur die Stimmung ist im Keller

Von: Patrik Stäbler

Schwerer Stand: Lohhof (Spielertrainer Daniel Suck; l.) fehlt momentan die Leichtigkeit. © Dieter Michalek

Am Tag vor ihrem Spiel sind die Fußballer des SV Lohhof gemeinsam unterwegs gewesen. Im Rahmen eines Teamevents wurde Billard und Minigolf gespielt, anschließend Bundesliga geschaut und des Abends noch ein Kartrennen ausgetragen. Die Laune, erzählt Spielertrainer Daniel Suck, sei allseits blendend gewesen. Oder anders ausgedrückt: genau am anderen Ende des Stimmungsbarometers, als es tags darauf nach dem Schlusspfiff der Fall war.

Lohhof – Denn auch im Heimspiel gegen den SV Günding blieb dem SVL ein Sieg verwehrt –so wie in den drei vorangegangenen Partien. Und weil die Konkurrenz im Tabellenkeller der Kreisliga 1 erneut punktete, stecken die Lohhofer nach der 0:2-Niederlage tiefer im Abstiegssumpf denn je. „Es war ein Abbild der letzten Wochen“, sagt Daniel Suck über den Auftritt gegen den Tabellenzweiten. „Wir haben wieder viel Aufwand betrieben, uns wieder viele Chancen erspielt, aber dabei wieder die notwendige Überzeugung vermissen lassen.“ Und auch das Glück, ergänzt er, sei erneut nicht auf der Seite seiner Elf gewesen.

Vielen unserer Spieler, gerade den jungen, ist der Abstiegskampf nicht so geläufig.

Etwa beim frühen Gegentor nach zehn Minuten, das aus einem „eigentlich harmlosen Freistoß“ resultierte, so Suck. Doch dieser wurde gefährlich, weil sich ein Loch in der Lohhofer Mauer auftat. Und genau durch dieses hindurch flog der Ball ins Gehäuse von SVL-Torwart Fabio Bove zum 0:1. Dabei hätten seine Vorderleute schon zuvor die Führung erzielen müssen, findet der Coach. Und auch danach habe es seinem Team nicht an Chancen gemangelt. Aber mal flog die Kugel an den Pfosten, mal bei einem Kopfball aus wenigen Metern übers Tor. „Wir haben zurzeit Ladehemmung“, räumt der Trainer ein. „Außerdem fehlt die Leichtigkeit – vielleicht auch, weil die Spieler im Hinterkopf haben, dass alle Mannschaften, die unten stehen, gewinnen, außer uns.“

Dabei sei sein SVL gegen den Top-Klub aus Günding keinesfalls schlechter gewesen, betont Suck – so wie dies auch in den Vorwochen der Fall war. Doch am Ende stand Lohhof wieder mal mit leeren Händen da: 0:2 lautete das Endergebnis, nachdem der Gegner durch einen Konter in der Nachspielzeit noch ein weiteres Tor markiert hatte.

Nach der dritten Niederlage in Serie verharrt der SVL in der Tabelle auf einen Relegationsplatz – drei Punkte hinter dem rettenden Ufer. „Vielen unserer Spieler, gerade den jungen, ist der Abstiegskampf nicht so geläufig“, sagt Daniel Suck über die aktuelle Lage in Lohhof. Dennoch bringe es jetzt wenig, den Druck auf das Team zu erhöhen: „Ich denke, das ist nicht notwendig, weil jeder den Ernst der Lage erkannt hat.“ Oberstes Ziel müsse es sein, „die Leichtigkeit vor dem Tor wiederzufinden“, sagt der Coach. Zudem nimmt er seine wenigen erfahrenen Leistungsträger in die Pflicht – inklusive ihm selbst: „Unsere Achsenspieler müssen jetzt zwei, drei Schritte mehr gehen, um die Jungen mitzuziehen.“ Damit das Stimmungsbarometer des SVL auch nach dem Schlusspfiff wieder mal nach oben klettert – und nicht nur nach dem Kartfahren. (PATRIK STÄBLER)

SV Lohhof – SV Günding 0:2 (0:1)

SVL: Bove, da Costa Barros, Handra, Stötzle, Suck, Sternke, Franz, Hölzl, Sekiraqa, Fuchs, Scheuerer.

Tore: 0:1 Kronschnabl (11.), 0:2 Rusp (90.+2).

Gelb-Rot: Sekiraqa (89.).

Schiedsrichter: Andre Eichhorn (BSG Markt Schwaben) – Zuschauer: 75.