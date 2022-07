Nico Karger LIVE: Ex-Profi zum FCD - „Hab‘ mich gefreut wie ein Schnitzel, als der Anruf kam“

Von: Sebastian Isbaner

Ex-Löwe Nico Karger verlässt Elversberg und wird in der kommenden Saison das Trikot des FC Deisenhofen anziehen. Wie heiß er darauf ist, verrät er im Live-Interview.

Deisenhofen - Kurz vor Saisonstart hat der FC Deisenhofen auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Mit Nico Karger konnte der Bayernligist einen wahren Hochkaräter an Land ziehen. Der Ex Profi wechselt vom Drittliga-Aufsteiger in den Süden Münchens.

Nico Karger: Zwölf Zweitliga-Einsätze und 39 Mal 3. Liga für die Münchner Löwen

Der 29-jährige Mittelfeldspieler wurde in der Jugend des TSV 1860 München ausgebildet. Acht Jahre lang spielte Karger im Herrenbereich für die Münchner Löwen. In dieser Zeit kam er auf zwölf Einsätze in der 2. Bundesliga und 39 Einsätze in der 3. Liga. 2020 folgte der Wechsel ins Saarland zum SV Elversberg in die Regionalliga. Dort feierte er vergangene Saison den Aufstieg zurück in den Profibereich.

Nach Unstimmigkeiten und mit dem Verein entschied sich Karger für einen Wechsel zurück in die Münchner Umgebung zum FC Deisenhofen. Dort steigt bereits dieses Wochenende der Saisonauftakt in der Bayernliga Süd. Der Gegner ist der TSV 1865 Dachau. Anpfiff ist um 17 Uhr.

Live-Interview mit Nico Karger vorm Saisonstart: Freitag, 15.07. um 20 Uhr

Vorab ist er bei uns im Interview zu Gast. Wir möchten mit ihm über seinen Wechsel aus Elversberg, die Rückkehr in die „zweite Heimat“ und die kommende Saison mit dem FCD sprechen. Außerdem werfen wir einen Blick auf seine Karriere, die größten Erfolge, besten Geschichten und legendärsten Aufstiegsfeiern zurück.

Das Live-Interview mit Nico Karger startet Freitag, den 15.07. um 20 Uhr. Den Stream findet ihr auf YouTube, Facebook und auf FuPa Oberbayern.