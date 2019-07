Niederlage gegen Brunnthal: Kirchheimer SC verliert auch zweites Testspiel

2:4 gegen Bezirksligisten

von Guido Verstegen schließen

Zweites Testspiel, zweite Niederlage: Die Fußballer des Kirchheimer SC suchen noch ihre Form. Acht Tage nach dem 2:4 beim TSV Eching und einen Tag nach dem Achtelfinal-Aus im Bezirksfinale des Erdinger Meister-Cups unterlag der Landesliga-Aufsteiger beim Süd-Bezirksligisten TSV Brunnthal erneut mit 2:4.

„Der eine oder andere Spieler war wirklich platt“, sagte KSC-Spielertrainer Steven Toy, der derzeit viele angeschlagene Akteure in seinem Kader hat und „derzeit um die 14 wirklich fitte Spieler“ einsetzen kann. Er sah zwar „einige gute Ansätze“, doch die Leistung seiner sonst so sicheren Abwehr (30 Gegentore in 30 Bezirksliga-Spielen) stellte ihn nicht zufrieden. „Natürlich haben wir in der Viererkette viel gewechselt, aber wenn wir nächste Saison Punkte holen wollen, müssen wir uns steigern.“ Brunnthal ging mit 1:0 in Führung, Samuel Kaltenhauser und Sebastian Zielke trafen zur zwischenzeitlichen 2:1-Führung für die Gäste. guv