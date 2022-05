Niederlage ohne Folgen

Von: Guido Verstegen

SV Dornach trotz 0:3-Niederlage in Eching gerettet.

Dornach – Die 0:3 (0:1)-Niederlage beim Absteiger TSV Eching hat keine Folgen: Fußball-Bezirksligist SV Dornach bleibt der Weg in die Abstiegsrelegation erspart. Dornach - Sechs Spiele ist der mit ambitionierten Zielen in die Saison gestartete SV Dornach nun schon ohne Sieg und war am Samstag abgesehen von starken 20 Minuten im ersten Durchgang dem TSV Eching am Ende klar unterlegen. Trotz der 0:3-Pleite muss die Elf angesichts der Ergebnisse der Konkurrenz in den anderen Gruppen die Abstiegsrelegation nicht mehr fürchten. „Es gab für uns nichts zu holen, da bist du echt sprachlos“, ärgerte sich Dornachs scheidender Trainer Anton Plattner. „Es ist eine Schande, wenn die meisten Spieler nur noch mitlaufen, nicht in die Zweikämpfe gehen und den letzten Ball ins Nirwana spielen.“ Markus Buck ließ die erste Großchance für die Gäste liegen (6.), dann gerieten sie auch schon in Rückstand, weil sie beim Treffer durch Matthew Atkinson hinten zu unsortiert standen (15.). Manuel Ring hatte den Ausgleich auf dem Fuß, als er mit einem an René Reiter verursachten Foulelfmeter an Echings Torwart Alessandro Kestler scheiterte (22.). Auf der Gegenseite lupfte Louis Kleindienst den Ball über Dornen-Keeper Maximilian Dörsch hinweg zum 2:0 ins Tor (37.). „Da haben die Jungs schon die Köpfe hängen lassen, das Ganze hätte auch 0:5 ausgehen können“, sagte Plattner. Bis auf einen Schuss von Felix Partenfelder kam im zweiten Durchgang nichts mehr aufs Echinger Tor, der Absteiger legte durch Dino Tadic noch einen Treffer nach (78.). guv

TSV Eching - SV Dornach 3:0 (2:0) SV Dornach: Dörsch - Wanzinger, Leidecker, Wagatha (27. Regiert), Reiter (80. Tokoro) - Partenfelder, Mosig, Soheili, Buck - Ring - Amadodin Tore: 1:0 Atkinson (15.), 2:0 Kleindienst (37.), 3:0 Tadic (78.) Besonderes Vorkommnis: Ring scheitert mit Foulelfmeter an Kestler (22.) Schiedsrichter: Markus Kral (Malching); Zuschauer: 100